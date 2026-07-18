İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Haluk Levent'in, yıllar önce katıldığı Katarsis programındaki sözleri gündem oldu.

KUMAR VE BAHİS ZAAFI

Kumar ve bahis oynamaya zaafı olduğunu ifadesinde itiraf eden Levent'in, Uzman Psikolog Gökhan Çınar'ın sunduğu programda çocukluk yıllarına dair anlattığı anılar sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

“ONA LAYIK BİR EVLAT OLAMADIM”

Programda ailesiyle yaşadığı zorluklardan söz eden Haluk Levent, özellikle annesinin ailesi için verdiği mücadeleyi anlattı. Annesinin, babasından aldığı paralarla bir ev yaptığını ve çocuklarını büyüttüğünü belirten Levent, “O dönemlerde ona layık bir adam olamadım, bir evlat olamadım” ifadelerini kullandı.

‘PARAYI ALIP KAHVEYE GİTTİĞİM ZAMANLARI HATIRLIYORUM’

Levent ayrıca, “Onun o emeği karşısında benim o manavın çekmecesinden, müşterinin geldiğinde paranın üstünü ödeyip de bir miktar parayı cebime koyup kahveye gidip çocuklarla okey oynadığım zamanları hatırlıyorum” dedi.