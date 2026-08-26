Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan sanatçı Haluk Levent'in yaklaşık 3,7 milyon takipçili resmi Instagram hesabına erişim engeli getirildi. Mahkeme kararıyla alınan erişim engeli kararı, resmi makamlar tarafından sosyal medya platformuna tebliğ edildi. Engelliweb'in aktardığına göre karara rağmen hesabın Türkiye'den hala erişilebilir olduğu görüldü. Haluk Levent'in 9 milyon takipçili X hesabı da 20 Temmuz 2026'da erişime engellenmiş ve Türkiye'den görünmez kılınmıştı. AHBAP DERNEĞİ SORUŞTURMASI İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma yürütülmüştü. Soruşturma kapsamında MASAK raporları, hesap hareketlerinin incelenmesi ile teknik ve fiziki takip çalışmaları gerçekleştirilmişti. İncelemelerde, bazı şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği ve şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktarıldığı öne sürülmüştü. Ayrıca şüpheliler arasında kısa süre içerisinde zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirildiği tespit edilmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden, aralarında Ahbap Derneği kurucusu ve sanatçı Haluk Levent dahil 28 kişi tutuklanmıştı. Tutuklanan isimler arasında fenomen Oğuzhan Uğur da yer almıştı. Derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu.

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