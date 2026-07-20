Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şarkıcı Haluk Levent'in yıllar önceki hesapları da yeniden açılmaya başlandı.

Gazete Pencere'de yer alan habere göre, bir dönemin emlak zengini Kutlu ailesi, Haluk Levent ile yıllar önce yaşadıklarını anlattı.

İş insanı Enver Kutlu ve eşi Şaziye Kutlu, Haluk Levent'in ortak bir tanıdık aracılığıyla kendilerine ulaşarak 1999 depreminin ardından maddi sıkıntı yaşadığını ve borç talebinde bulunduğunu iddia etti.

3 DAİRE, DUBLEKS VE 8 DÖNÜM ARSA

Bu talep üzerine aile, "Ben depremzedeler için çadır aldım, tefecilere borçlandım" diyen Haluk Levent'e 3 daire, 1 dubleks, 8 dönüm sanayi arsası tahsis ettiklerini ve nakit destek sağladıklarını öne sürdü.

Enver Kutlu, borçlara karşılık Levent'in konser gelirlerinden ödeme yapılacağı yönünde taahhüt aldıklarını ancak aldıkları çeklerin karşılıksız çıktığını ve ödemelerin gerçekleşmediğini iddia etti.

'ZORLA FERAGAT ETTİRİLDİK'

Aile, daha sonraki süreçte çeşitli taşınmaz devirleri ve yeni anlaşmalarla alacaklarını tahsil etmeye çalıştıklarını ancak sonuç alamadıklarını savundu.

Enver Kutlu, alacaklarını tahsil etmek amacıyla yürüttükleri görüşmeler sırasında silahla tehdit edildiklerini ve hem alacaklarından hem de açtıkları davalardan feragat ettiklerine ilişkin belge imzalatıldığını iddia etti.

Şaziye Kutlu da yaşananlar yüzünden tüm mal varlıklarını kaybettiklerini ve ekonomik açıdan büyük sıkıntılar yaşadıklarını öne sürdü.