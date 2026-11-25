Şile Belediyesine yönelik yolsuzluk iddialarına ilişkin davada tanık olarak dinlenen Haluk Levent, tutuklu sanık ve asistanı Yeliz Kaya'nın hesaplarını kendisinin kullandığını belirtti. Başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Levent, Kaya'nın bu hesaplar nedeniyle tutuklu olması halinde onun yerine kendisinin tutuklanması gerektiğini söyledi.

Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 11 tutuklu sanık ile müştekiler ve avukatlar katıldı. Davada toplam 53 sanık yargılanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin ayrı soruşturmada tutuklanan Levent, Çorlu Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'ndan duruşmaya getirildi.

“ÇÜNKÜ BU BENİM HESAPLARIMDIR”

Levent, Kaya'nın tutuklandığı gün Hatay Samandağ'da sörf merkezi açılışında olduğunu, avukatıyla görüşerek hesapları kendisinin kullandığının ifade edilmesini istediğini anlattı. Kaya'nın da savcılık ifadesinde bunu söylediğini belirtti.

29 Mart 2025'te Ahbap Derneğini denetlemeye gelen İçişleri Bakanlığı başmüfettişlerine ve 4 Nisan 2026'da bizzat gittiği Maltepe Vergi Dairesi'ne aynı açıklamayı yaptığını söyleyen Levent, eski icra dosyaları ve hacizler nedeniyle Kaya'nın da aralarında bulunduğu birkaç arkadaşının hesaplarını kullandığını ifade etti.

Levent, şöyle konuştu:

“Bu nedenle Yeliz Kaya'nın mahkemenizin Şile dosyasıyla ilgili hiçbir alakası yoktur. Bu dosyada bu hesaplardan dolayı tutuklu olduğunu düşünüyorsanız bu benim açımdan ahlaki değil. Onun yerine benim tutuklanmam gerekiyor. Benim tutukluluğum olması çok daha sağlıklı ve adaletli olacaktır. Çünkü bu benim hesaplarımdır.”

KARDEŞİNE PARA AKTARILDIĞI İDDİASINI REDDETTİ

Tutuklu sanık Berkant Acil'in kardeşi olduğunu belirten Levent, aralarındaki mesajların mahkemede bulunduğunu, festival ve organizasyonlarla ilgili rüşvet ya da ihale kapsamında bir beyanının olmadığını savundu. Kardeşiyle alacak verecek ilişkileri bulunduğunu ve ondan borç aldığını söyledi.

Levent, “Kardeşim Berkant'a 'Ahbap Derneğinden 1 milyar lira para aktarıldığı' günlerce konuşuldu. Hazır mahkemenize gelmişken, bunun böyle olmadığını zaten hepiniz biliyorsunuz. Bunu da ifade edeyim” dedi.

Dosyayla ilgili duyumların ilk ortaya çıktığı günlerde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gittiğini anlatan Levent, kardeşini de belediyeyle ilgili bir sorunu varsa anlatması için savcılığa gönderdiğini belirtti.

Dört buçuk aydır cezaevinde tek başına bir hücrede bulunduğunu söyleyen Levent, Ahbap Derneğinin toplanan bağışların yüzde 94'ünü deprem bölgesine aktardığını ifade etti. Çaldığı iddia edilen paraların yönetim kurulu kararıyla karar defterine işlendiğini savunan Levent, kişisel alacak ve vereceklerinin derneğinkilerle karıştırıldığını öne sürdü.

Duruşmada söz alan Berkant Acil ise ağabeyine, “Altı aydır görmedim. Özlediğimi söylemek istiyorum. Yarın doğum günün, doğum gününü kutlamak istiyorum. Seni seviyorum” diye seslendi.

RUHSAT İÇİN PARA İSTENDİĞİ İDDİALARI

Tanık Erdoğan Açar, Şile çevresinde konut ve otoyol projelerinde işler yaptığını, seçimlerin ardından ruhsat başvurularında aksaklıklar yaşandığını ve ruhsatlarının onaylanmadığını söyledi. Açar, kendisinden rüşvet istenmediğini belirtti.

Şile'de müteahhitlik yaptığını anlatan tanık Mustafa Kara ise bir görüşmede avukat Ali Şafak ve imar şefi Evren Buçan'ın kendisinden önce 200 bin avro istediğini, pazarlıkla bu tutarın 50 bin avroya düştüğünü iddia etti.

Tanık Habip Yıldırım da Aralık 2024'te çizilen projesi için harçları yatırmalarına rağmen aylarca ruhsat alamadığını anlattı. Yıldırım, mimarı Hızır'ın kendisine, bir kağıda 2,5 milyon lira yazılıp yırtıldığını aktardığını söyledi.

Konuyu Kabadayı'ya ilettiğini belirten Yıldırım, daha sonra Mercan Köşk'teki görüşmede Kabadayı'nın kendisine bir şey istenip istenmediğini sorduğunu, kendisinin de mimarının anlattıklarını aktardığını ifade etti. Yıldırım, Evren Buçan'la yüzleşmenin ardından ruhsatının imzalandığını söyledi.

Tanık beyanlarının alınmasının ardından duruşmaya öğle arası verildi.

KABADAYI İÇİN 92 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan 652 sayfalık iddianamede, Kabadayı ile Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz'ın göreve başlamasının ardından imar ve iskan işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen kişilerden rüşvet aldıkları öne sürülüyor.

İddianamede, Kabadayı'nın bir sonraki seçimde kullanılmak üzere fon oluşturmayı amaçlayan bir yapılanma kurduğu ve gelir elde etmek için kamu gücünün kullanıldığı iddia ediliyor. 2024'te düzenlenen Şile Bezi Festivali işinin doğrudan temin yöntemiyle, rüşvet karşılığında Berkant Acil'in firmasına verilerek ihaleye fesat karıştırıldığı ileri sürülüyor. Bilirkişi raporuna dayanılarak 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali ihalesinde 20 milyon 858 bin 333 lira kamu zararı oluştuğu belirtiliyor.

Kabadayı'nın icbar suretiyle irtikap, resmi belgede sahtecilik, ticari faaliyetler kapsamında dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet almak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Örgüt elebaşı olduğu iddiasıyla bütün eylemlerden ayrıca cezalandırılması da talep ediliyor.

Berkant Acil hakkında örgüt faaliyeti çerçevesinde dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet vermek suçlarından 14 yıldan 37 yıla kadar hapis isteniyor. Diğer 51 sanık için ise 4 yıldan başlayan, değişen sürelerde hapis cezaları talep ediliyor.