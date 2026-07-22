AHBAP soruşturmasında kapsamında ifadelerine başvurulmak üzere adliyeye çağrılan isimler ifadelerini verdi. SÖZCÜ Muhabiri Dilara Şahin'in haberine göre, Ece Üner, "Ahbap’la ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum. O dönemde yaptığım paylaşım nedeniyle pişmanım. Eğer iddialar doğruysa Haluk Levent’in eylemlerini lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

Athena Gökhan Özoğuz, "İyi niyetim kötüye kullanıldıysa bu benim için büyük bir hayal kırıklığıdır. ‘Ah Ahbap, vah Ahbap’ paylaşımını da bu nedenle yaptım.

Çok eskiden 1990 ların sonlarında 2000lerin başlarında günde 4 tane

üniversite konserlerine gittiğini duyuyordum ve yine buradan gelirleri de kumar ve bahis borçlarınakarşılık kullandığını duymuştum ama buna birebir şahit değilim.

Ancak eskiden beri yapılacak olan yardımlar konusunda Haluk Levent ve derneğine yardımda bulunulmaması yönünde iradem olmuştur ve yakın çevremi de bu konuda yönlendirmişimdir" dedi.

Öykü Serter ise "Ahbap’a para yatırmadım, kimseyi yönlendirmedim. İnsanların zor durumlarından menfaat sağlayan her türlü eylemin karşısındayım" şeklinde ifadesini verdi.