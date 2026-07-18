Şarkıcı ve Ahbap Derneği’nin kurucusu Haluk Levent ile derneğin kurucu üyelerinden Alper Çelik arasında paylaşılan yazışmalarda çeşitli futbol karşılaşmalarına yönelik bahis talimatları yer aldı.

Yazışmalarda Haluk Levent'in bahis kuponları için yönlendirmelerde bulunduğu görüldü. Levent'in "Stuttgart handikap yenecek 100", "Espanyol yenecek 100" ve "Gaziantep yenecek 100" şeklinde çok sayıda talimat verdiği belirlendi.

Alper Çelik'in ise bahis kuponlarını yaptıktan sonra ekran görüntülerini Haluk Levent'e gönderdiği görüldü.

Ayrıca “Bu sahadan olayını bulamaz mıyız bir yerde?” şeklindeki mesaj da dikkat çekti.

Yazışmaların devamında ise tek bir maç için oynandığı iddia edilen yüksek miktarlı kuponlar öne çıktı.

1 BUÇUK MİLYONLUK TALİMAT VERDİ, KAYBETTİ

Başka bir yazışmada Haluk Levent'in, Real Madrid ile Atletico Madrid maçı için Alper Çelik'e 'handikaplı Real Madrid kazanır' oynaması yönünde talimat verdiği görüldü.

Levent, Madrid derbisine 1 buçuk milyon lira yatırılmasını istese de Çelik, 'En fazla 500 bin liralık oynanabiliyor' uyarısında bulundu.

Söz konusu maçta Real Madrid’in Atletico Madrid’i 3-2 mağlup ettiği öğrenildi. Levent, tek maçta 500 bin lira kaybetti.