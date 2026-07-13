İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Haluk Levent hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Levent, Bursa’da gözaltına alınarak İstanbul’a getirildi.

Levent'in "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamaları kapsamında yargılanacağı öğrenildi.

Soruşturma dosyasında, Levent'in 2020-2026 yılları arasında toplam 990 milyon TL tutarında bahis oynadığı, bu süreçte 390 milyon TL kaybettiği ve Ahbap Derneği hesabından asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına 120 milyon TL aktarıldığı iddiaları yer aldı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporları ile hesap hareketleri, teknik ve fiziki takip çalışmaları incelendi.

İncelemelerde, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri gerçekleştirdiği, kendi aralarında yüklü miktarda para transferleri yaptığı belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para yatırarak bahis oynadığı, bu yolla yüksek miktarda para kaybettiği ve kısa süre içinde kendi aralarında "zincirleme şekilde tapu devir işlemi" gerçekleştirdiğinin tespit edildiği kaydedildi.

18 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı oldukları değerlendirilen 18 şüpheli, 12 Temmuz 2026'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı.

"MİDE KANSERİ OLDUĞUMU SÖYLE"

tv100'de yer alan habere göre, Ahbap Derneği Başkan Asistanı Yeliz Kaya'ya ait olduğu belirtilen dijital materyallerde yapılan incelemelerde çeşitli yazışmalar tespit edildi.

İddiaya göre yazışmalarda Haluk Levent'in, asistanı Yeliz Kaya'dan bazı kişilere "mide kanseri olduğu ve tedavi için maddi destek aradığı" yönünde haberler yaymasını istediği öne sürüldü.

Dosyadaki iddialar arasında, Levent'in asistanından ağlayarak sesli mesaj göndermesini talep ettiği öne sürülen yazışmaların da bulunduğu belirtildi.