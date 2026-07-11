Şarkıcı Haluk Levent, Portekizli model Tessy Ramos Correia'nın ifadesinde hakkında yer alan uyuşturucu kullandığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Levent, iddiaları reddederken, bugüne kadar uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaları hatırlattı.

SÖZ KONUSU İDDİALARI YALANLADI

Son dönemde, 2025 yılında düzenlediği iki ayrı çekin karşılıksız çıkması nedeniyle yargılandığı davada 70 milyon TL adli para cezasına çarptırılmasıyla gündeme gelen Haluk Levent'in adı, sosyal medyaya sızdırılan Portekizli model Tessy Ramos Correia'nın ifadesinde de geçti.

Modelin, Levent'in uyuşturucu kullandığını öne sürmesi üzerine ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla söz konusu iddiaları yalanladı.

"HAYATIM BOYUNCA HİÇ KULLANMADIM"

Levent açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"On beş gündür her şey yazıldı çizildi. Hiç cevap vermedim. Bir tanesine dayanamayıp cevap vermek için sizlere yazayım istedim. Hayatım boyunca sigara dahi içmedim. Hayatım boyunca uyuşturucu madde kullanmadım. Ahbapta iken onlarca çocuğumuzun ailesi ile hastanelerde tedavi için uğraştım. UYUŞMAYALIM projesi altında onlarca lisede uyuşturucu madde kullanımına karşı söyleşi yaptım. O çocuklar o gençler bu iddialar karşısında üzülmesin diye bu twiti yazdım."