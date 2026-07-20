Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan Haluk Levent, sosyal medya hesabından "Veda Öncesi" başlıklı bir mektup paylaştı.

Mektubunda "dolandırıcı olmadığını" savunarak başlayan Haluk Levent, kumar bağımlılığı nedeniyle yüksek miktarda borçlandığını belirterek bu süreçte çok sayıda kişiden borç aldığını söyledi.

'DEPREM DÖNEMİNİN 1 TL'Sİ BİLE ÇALINMADI'

Haluk Levent, söz konusu mektubunda Ahbap Derneği'ne yönelik iddiaları da reddetti.

Kişisel borçları olduğu için eleştirilebileceğini ancak derneğe yapılan bağışların amacı dışında kullanılmadığını savunan Levent, "Ben Ahbap Derneğine yapılan bağışlara ihanet etmedim. Deprem döneminin 1 TL'si bile çalınmadı" ifadesini kullandı.

Dernek bünyesinde "usulüne uygun olmayan borçlanmalar" yaptığını itiraf eden Levent, gözaltına alınmadan önce geri ödeme sürecini başlattığını iddia etti.

AKIN GÜRLEK DETAYI

Levent ayrıca, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile ilgili bazı iddialarda bulundu.

Borçları ödemek için gerekli parayı hazırladıktan sonra Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Haluk Levent'in borç aldığı iş insanı Yüksel Ersoy'un mekanına gittiğini iddia eden Levent, bu görüşmeden sonra gözaltı sürecinin hızlandığını ifade etti.

Bakan Gürlek'e "Sayın Bakan akın Gürlek, 'Ben Beylerbeyine gitmedim, Yüksel Ersoy ile görüşmedim' diyebilecek misiniz? Diyemeyeceksiniz. Çünkü HTS kayıtları devletin elinde var zaten. Sayın Bakan, benim alacak-verecekli olduğum insanla onun mekanında ne konuşmuş olabilirsiniz? Ardından gözaltına alındım" ifadelerini kullandı.

'SİZE 'EKBER' LAKABINI TAKMIŞLAR'

Levent, Akın Gürlek'e takılan bir lakap olduğunu öne süren Gürlek'e şöyle seslendi:

"Size adliyedeki savcıların, hakimlerin, avukatların taktığı bir isim var: "Ekber". O kadar korkuyorlar ki ne yapsınlar... Ekber'in bir anlamı da kimi dillerde 'Allah' demektir. Sayın Bakan, suçsuz insanları masumiyet karinesini gözetmeden tutukladınız. Unutmayın, sizden büyük Allah var! Bir gün Allah'ın adaleti ile karşılaşacaksınız."

İşte Haluk Levent'in söz konusu mektubunun tamamı: