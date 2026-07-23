İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Haluk Levent ve kardeşi Berkant Acil'in Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali'ni, Sur Müzik Yapım Şirketi'ni paravan olarak kullanmak suretiyle doğrudan temin yöntemiyle aldığı, söz konusu ihalenin usulsüz olduğu, şüphelilerin sahne, ışık ve ses düzeni gibi giderleri sahte fatura almak suretiyle yüksek gösterdiği, mali bilirkişi raporuyla tespit edildi.



Levent'in kardeşi Berkant Acil'in 'organizasyon masrafı' adı altında aldığı ücretlerin yalnızca yüzde 5 ila 10'unu sanatçı ve ekiplerine verdiği, bu yolla piyasa şartlarının çok üzerinde gider göstererek Şile Belediyesi'nden haksız kazanç sağladığı öğrenildi.



Şirket ve organizasyonlarda resmi sorumlu Berkant Acil olsa da, Levent'in organizasyon şemasında 'gayriresmi ortak' olarak konumlandığı tespit edildi. Konuya ilişkin ifadesi alınan sanatçılar durumdan tamamen habersiz olduklarını belirtti.





ALDIĞI PARANIN 10'DA 1'İNİ SANATÇILARA VERDİ



Sözcü TV programcısı Murat Ağırel, konuya ilişkin hazırlanan savcılık dosyasının detaylarını paylaştı.



Şile Belediyesi'nden konser masrafları kapsamında sanatçılar için milyonlarca liralık ödemeler alan Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil, bu paraların çok küçük bir bölümünü sanatçı ve ekiplerine ödedi.



Acil'in belediyeden aldığı ödemeler ve sanatçılara yatırdığı paraların örnekleri şu şekilde:



Sıla: Belediyeye 6 milyon 200 bin TL fatura kesildi, sanatçıya 625 bin TL ödeme yapıldı.

Erdal Erzincan: Belediyeye 1 milyon 750 bin TL fatura kesildi, sanatçıya 37 bin 500 TL ödeme yapıldı.

Atiye: Belediyeye 1 milyon 750 bin TL fatura kesildi, sanatçıya 50 bin TL ödeme yapıldı.

Sena Şener: Belediyeye 1 milyon TL fatura kesildi, sanatçıya 50 bin TL ödeme yapıldı.

Baba Zula: Belediyeye 1 milyon TL fatura kesildi, sanatçıya 25 bin TL ödeme yapıldı.

Can Bonomo: Belediyeye 2 milyon 250 bin TL fatura kesildi, sanatçıya 250 bin TL ödeme yapıldı.

Melek Mosso: Belediyeye 3 milyon 500 bin TL fatura kesildi, sanatçıya 312 bin 500 TL ödeme yapıldı.





Sanatçı Sıla, alınan ifadesinde soruşturmaya yönelik şu ifadeleri paylaştı:



"35.Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali kapsamında sanatçı olarak 04/08/2024 tarihinde sahne aldım. Bu etkinlikten 625.000 TL gelir elde ettim. Bana parayı Sur Müzik Organizasyon isimli firma havale etti. Buna ilişkin dekontu soruşturma dosyasına sunuyorum, (gönderici Sur Müzik, alıcı Sıla Gençoğlu olan tahsilat makbuz sureti dosya içerisine eklendi.)

Ben bu işin bize Koşan Adam isimli firma tarafından getirildiğini biliyorum. Benim vereceğim konserlerle alakalı piyasa araştırması yapılacağı zaman menajerime ulaşılır. İşin durumuna ve nevisine göre fiyatı biz belirleriz. Benim aldığım ücret menajerlik dahil tüm ekibimin ücretidir"



İfadesi alınan sanatçılar, paravan olarak kullanılan şirket hakkında şu açıklamaları yaptı:





Şarkıcı Sena Şener: “Bu işi bana Zirve Organizasyon getirdi. Zirve Organizasyon’un sahibi Müge Sözen’dir.”

Şarkıcı Can Bonomo: “Bu işi bana Koşan Adam getirdi, ödemeyi Sur Müzik Organizasyon yaptı.”

Sanatçı Erdal Erzincan: “Kazandığım ücreti Sur Müzik Organizasyon gönderdi. Konser sonrası birlikte yemeğe gittik.”

Sanatçı Zeynep Bakşi Karatağ: “Sur Müzik’i tanımam. Bizi işe Koşan Adam firması soktu. Programı da onların yaptığını biliyorduk.”

Şarkıcı Melek Mosso: “Bu işi Koşan Adam firması getirdi. Sur Müzik Organizasyon’u tanımam.”

Rapçi Gazapizm: “Bu işi Koşan Adam firması getirdi. Sur Müzik Organizasyon’u tanımam. Parayı Sur Müzik gönderdi.”

DJ Eliz Öncel: “Bu işi Koşan Adam firmasından Arif Sevik teklif etti. Ödemeyi elden aldım.”

Şarkıcı Atiye: “Bu iş bana Koşan Adam firmasından getirildi. Faturayı Sur Müzik’e kestik.”

Babazula üyeleri: “Bu iş bize Koşan Adam firmasından getirildi. Faturayı Sur Müzik’e kestik.”

Şarkıcı Buray: “Para bize Sur Müzik Organizasyon tarafından yatırıldı. Biz işi Koşan Adam firmasının yaptığını biliyorduk. Zaten anlaşmayı Koşan Adam ile yaptık.”







