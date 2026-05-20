Ünlü sanatçı Haluk Levent, Eskişehir’de verdiği konserin ardından AFAD ile gerçekleştireceği toplantı için yola çıktığı sırada fenalaştı. Rahatsızlanan sanatçı, Ankara’daki Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in habere göre, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Haluk Levent’in mide kanaması geçirdiği tespit edildi. Doktorların kontrolünde yoğun bakıma alınan sanatçının tedavisinin sürdüğü belirtildi.

MİDE KANAMASI TEŞHİSİYLE YOĞUN BAKIMA ALINDI

Hastanede uzman doktorlar tarafından yapılan ilk müdahaleler ve tetkikler sonucunda, Haluk Levent’in mide kanaması geçirdiği tespit edildi. Kanamanın kontrol altına alınması ve hayati fonksiyonlarının yakından takip edilmesi amacıyla 57 yaşındaki Levent, hemen yoğun bakım servisine sevk edildi. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ancak doktorların gerekli tüm tıbbi müdahaleleri titizlikle sürdürdüğü öğrenildi. Haberin duyulmasının ardından sanat dünyası ve AHBAP gönüllüleri hastaneye akın ederken, sevenleri de sosyal medyadan geçmiş olsun mesajları yağdırdı.