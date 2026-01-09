Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılan isimlerin ifadelerine ulaşıldı.

Gülşen, Hadise, Deniz Seki, Linet ve Aşkın Nur Yengi gibi yıldız isimlerin menajerliğini yürüten 63 yaşındaki Şentürk, savcılıkta çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"MS HASTASIYIM"

Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre Haluk Şentürk, uyuşturucu ile uzaktan yakından alakası olmadığını, o ortamlarda da bulunmadığını iddia etti.

MS hastası olduğunu dile getiren Şentürk, "İstesem de uyuşturucu madde kullanamam" diye konuştu.

Evinde bulunan hassas terazi ile ilgili de kendini savunan Şentürk, "Hastalığımdan dolayı beslenmeme dikkat etmek zorundayım. O yüzden de evimde mutfak terazisi vardır. Evimde bulunan hassas terazi de mutfak terazisidir. Haftada 3 gün MS için kendime iğne yapmak zorundayım. 40 yıldır bu işi yapmaktayım. Dolayısıyla birçok ünlü ile çalışmaktayım. Bundan dolayı da çekemeyen insanlar vardır. Bu ihbarın da bir itibar suikasti olduğunu düşünmekteyim" dedi.

Yeni nesil ve yeni jenerasyon sanatçıları bilmediğini aktaran Şentürk, "Zaten çoğunun da özel hayatını bilmem. Home ofis çalışırım. Son derece mazbut bir hayatım vardır. Çok dışarı çıkmam, ortamlara da girmem" diyen Şentürk, son dönemde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan ve uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü kişilerden çalıştığı hiç kimsenin olmadığını söyledi.