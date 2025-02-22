Fransa'da satılan bir çikolata markası, içerdiği halüsinasyon etkisi yaratan madde nedeniyle geri çağrılıyor. Artı33'ün haberine göre, 19 Şubat 2025 tarihinde yapılan açıklamaya göre, "The Super Munchies" adlı sütlü çikolatalar, muscimol isimli ve sinir sistemi üzerinde etkili bir bileşen içerdiği için toplatılıyor.

Çikolatalar, 1 Aralık 2024 ile 23 Ocak 2025 tarihleri arasında çevrimiçi satılmıştı. İsviçre menşeli Jerycan markasına ait olan bu çikolatalar, şu anda kapalı olan Chocochampi adlı e-ticaret sitesinde satışa sunulmuştu.

MUSCİMOL NEDİR?

Muscimol, bazı mantar türlerinde bulunan ve beyindeki işleyişi değiştirerek halüsinasyonlara neden olan bir bileşendir. Uzmanlar, muscimolün CBD gibi rahatlatıcı etkiler yaratmak yerine, algıyı bozarak güçlü sanrılar meydana getirebileceğini belirtiyor.

Öte yandan Fransız yetkililer, bu çikolataların kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini ve çikolata sahiplerinin en kısa süre içinde geri iade etmeleri gerektiğini vurguladı.