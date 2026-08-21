Sosyal medyada gündem olan ve doğranmış soğan ile borik asit karışımının “hiçbir zehir kullanmadan” hamam böceklerini yok ettiğini öne süren yöntem uzmanlar tarafından incelemeye alındı. Entomologlar, yöntemin arkasındaki bilimsel gerçekleri ve internette yayılan yanlış bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

Söz konusu karışımda soğanın nem ve şeker içeriği böcekleri kendine çekerken, borik asit haşerelerin sindirim sistemini ve dış iskeletini tahrip ederek ölümüne yol açıyor. Ancak uzmanlar, bu yöntemin "kimyasalsız veya zehirsiz" olarak sunulmasının tamamen yanlış olduğunu belirtti. Borik asit, teknik olarak doğrudan bir böcek ilacı kategorisinde yer alıyor.

YANLIŞ MALZEME KULLANMAYIN

Virginia Tech entomologları Theresa A. Dellinger ve Eric Day, yayınladıkları bilgilendirme notunda vatandaşların borik asidi kiler malzemeleriyle karıştırdığına dikkat çekti. Karbonat veya kabartma tozunun böcek popülasyonunu azaltmada etkisiz olduğunu vurgulayan uzmanlar, yanlış malzeme kullanımının koloni gelişimini engelleyemeyeceğini ifade etti.

İKİNCİL ÖLÜM ETKİSİ BULAŞICILIĞI ARTIRIYOR

Journal of Economic Entomology dergisinde yer alan araştırmalar, yüzde 0,5 ila 2 oranındaki borik asit karışımlarının hızlı sonuç verdiğini ortaya koyuyor. Alman hamam böceklerinin birbirlerinin dışkılarını ve dökülen derilerini yeme alışkanlığı, zehrin doğrudan yemi yemeyen diğer böceklere de taşınmasını sağlıyor.

Purdue Üniversitesi verilerine göre, tek bir dişi Alman hamam böceği yaşamı boyunca 8 defaya kadar yumurta kapsülü üretebiliyor ve her kapsülde 30 ila 48 yumurta bulunuyor. Bu durum, gündüz saatlerinde görülen tek bir böceğin bile duvar arkalarında büyük bir koloninin varlığına işaret ettiğini gösteriyor.

UYGULAMA HATALARI YÖNTEMİ ETKİSİZ KILIYOR

Uzmanlara göre viral paylaşımlardaki en büyük hata, karışımın rastgele alanlara sürülmesi. Purdue Üniversitesi araştırmacıları, doğru yöntemin dolap menteşeleri, tezgah birleşim noktaları ve buzdolabı arkası gibi nemli geçiş hatlarına bezelye büyüklüğünde uygulanması gerektiğini belirtti.

Virginia Tech rehberinde ise uygulama öncesinde en az 48 saat boyunca yapışkan tuzaklar kullanılarak haşerelerin geçiş yollarının haritalandırılması gerektiği kaydediliyor. Ön tespit yapılmadan uygulanan macunlar kuruyarak işlevini yitiriyor.