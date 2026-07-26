Hindistan’da üniversite giriş sınavı sorularının sızdırılmasıyla başlayan ve ülke genelinde devasa bir protesto dalgısına dönüşen öğrenci hareketleri, siyasi elitlere geri adım attırdı. Günlerdir sokakları terk etmeyen ve açlık grevleri düzenleyen gençlerin hedefindeki isim olan Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan, baskılara daha fazla dayanamayarak görevinden ayrıldığını açıkladı.

Başbakan Narendra Modi hükümeti için son yılların en büyük krizlerinden birine dönüşen bu süreç, bir istifa mektubuyla yeni bir boyut kazandı.

İSTİFA HABERİ BAŞLENTE BAYRAM GİBİ GELDİ

Gelişmeyi değerlendiren Dharmendra Pradhan, "İstifa mektubumu Başbakan'a sundum" ifadesini kullanarak görevini bıraktığını doğruladı. Bu açıklama, günlerdir başkent Yeni Delhi'de meydanları dolduran on binlerce protestocu arasında büyük bir coşkuyla karşılandı. Polisin sert müdahalelerine rağmen geri adım atmayan kalabalık, kararın ardından sevinç gösterileri düzenledi.

BU HAREKET NASIL DOĞDU?

Sokakları hareketlendiren ve bu büyük protestoya öncülük eden grup, kendilerine "Hamam Böceği Halk Partisi" adını veren gençlerden oluşuyor. Hareketin isminin arkasında ise ironik ve tepkisel bir hikaye yatıyor:

Geçtiğimiz Mayıs ayında Hindistan Yüksek Mahkemesi Başkanı Surya Kant, ülkedeki işsiz gençleri "hamam böceklerine" benzetmişti. Siyasi elitlerin bu dışlayıcı ve aşağılayıcı diline tepki gösteren gençler, bu ifadeyi bir gurur nişanı gibi sahiplenerek kendi siyasi hareketlerini kurdular.

PROTESTOLARI TETİKLEYEN OLAY

Ülkeyi ayağa kaldıran süreç, milyonlarca gencin geleceğini belirleyen üniversite giriş sınavı sorularının sınavdan önce sızdırıldığının ortaya çıkmasıyla başladı. Eğitim sistemindeki bu büyük skandala öfkelenen gençler, köklü bir eğitim reformu ve sorumlu bakanın istifası talebiyle meydanlara döküldü. Son bir haftada katlanarak büyüyen eylemler, en sonunda Eğitim Bakanı'nın koltuğuna mal oldu.