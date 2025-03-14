Osaka Üniversitesi ve Diponegoro Üniversitesi’nden araştırmacılar, arama-kurtarmada çağ atlatacak bir çalışmaya imza attı. Siber böceklere dönüştürülen hamam böcekleri deprem ve savaşlarda kullanılabilecek.

TRT Haberin Sciencealert'a dayandırdığı habere göre, araştırmacılar hamam böceklerinin anten ve vücutlarına elektrotlar yerleştirerek bir sistem kurmayı başardı. Bilim insanları yaptıkları deneylerde siber hamam böceklerinin kum, taş, ahşap, engelli zeminlerde sorunsuz ilerlediği gözlemledi.

Zorlu arazideki başarılı performansı nedeniyle siber hamam böceklerinin enkaz altında kalanları tespit etmek için kullanılabilir.

araştırma ekibi, böceklerin bu duruma nasıl tepki verdiği konusunda daha fazla çalışma yapılması gerektiğini belirtiyor. Bu araştırma Soft Robotics dergisinde yayımlandı.