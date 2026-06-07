Hindistan'da gençlerin sosyoekonomik tepkisini yansıtan sıra dışı bir hareket, dijital platformlardan sokaklara taşındı. "Hamam Böceği Halk Partisi" adıyla kurulan oluşum kısa sürede geniş kitlelerin ilgisini çekerken, yüzlerce protestocu başkent Yeni Delhi'de düzenlenen gösteriye katılım sağladı.

HAKARET İDDİASI PARTİYE DÖNÜŞTÜ

Oluşumun ortaya çıkışı, Hindistan Yüksek Mahkemesi Başyargıcı Surya Kant'ın mayıs ayında yaptığı tartışmalı açıklamalara dayanıyor. Kant'ın hükümeti eleştirenleri ve işsiz gençleri "hamam böceklerine" benzetmesi, özellikle genç nüfus arasında büyük tepkiyle karşılandı.

Bu ifadelerin ardından, siyasal iletişim stratejisti Abhijeet Dipke tarafından hiciv amacıyla "Hamam Böceği Halk Partisi" kuruldu. Sosyal medya üzerinden hızla yayılan hareketin resmi Instagram hesabı, yalnızca üç hafta içinde 22 milyon takipçi sayısına ulaştı.

İLK BÜYÜK EYLEM YENİ DELHİ'DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Partinin organize ettiği ilk kitlesel gösteri, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapıldı. Eyleme katılan yüzlerce genç, hamam böceği maskeleri takarak ve "Ben hamam böceğiyim" yazılı pankartlar taşıyarak yürüyüş gerçekleştirdi.

Eğitim hakkı ve fırsat eşitliğini simgeleyen kitaplarla alana gelen göstericiler, protesto boyunca "Hamam böcekleri geliyor, Eğitim Bakanı gidiyor" sloganlarını attı.

EĞİTİM BAKANININ İSTİFASI TALEP EDİLDİ

Eylemciler, son dönemde ülkede kronikleşen sınav usulsüzlüğü iddiaları nedeniyle Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan'ın istifasını talep ediyor. ABD'den protestoya katılmak üzere gelen hareketin kurucusu Dipke'nin havalimanında polis barikatlarıyla karşılaştığı, ancak resmi izinlerin ibraz edilmesinin ardından gösterinin sorunsuz tamamlandığı bildirildi.

Başlangıçta yalnızca bir internet mizahı olarak görülen bu hareket; günümüzde gençlerin ekonomik sorunlar, işsizlik ve eğitim sistemine yönelik eleştirilerini resmi olarak dile getirdiği bir platforma dönüşmüş durumda.