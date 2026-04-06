Orta Doğu'da savaş ve diplomatik gelişmeler sürerken İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'den yeni açıklama geldi.

Açıklamasında ABD-İsrail'i hedef alan İran lideri, planlarının başarısız olduğunu ve bu nedenle suikastlara başvurduğunu savundu.

Hamaney'in açıklaması şöyle:

"Bir kez daha, ulusumuza ve İran’ın cesur savaşçılarına dayatılan savaşta, kötü planlarında arka arkaya yenilgiler alan Amerikan-Siyonist düşman, her zaman elinde bulunan Siyonist terör silahına başvurdu: ülkenin istihbarat ve güvenlik kurumlarının liderlerine suikast düzenledi

Ulusun güvenlik, istihbarat ve savunma sektörlerine onlarca yıl boyunca sessiz ve yorulmak bilmez bir hizmet adayan IRGC İstihbarat Örgütü Komutanı Tümgeneral Seyyed Mecid Hademi şehit olmuştur.

Ancak, İslam İran’daki hakikat ve adalet için savaşan mücahitlerin ve sadık silahlı kuvvetlerin safları o kadar geniş ve sarsılmazdır ki, suikastlar ve suçlar onların cihat ilkelerini sarsamaz.

Bu cesur komutanın ailesine, meslektaşlarına ve İran Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı’nın liderlerine başsağlığı ve tebriklerimi sunuyorum. Yüce Allah onu arşa çıkarsın"