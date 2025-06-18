İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'e yönelik yaptığı son açıklamada son derece sert ifadeler kullandı. Hamaney, İsrail’i açıkça “terörist bir Siyonist yapı” olarak nitelendirdi ve bu yapıya karşı yalnızca güç yoluyla mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yaptığı konuşmada, İsrail’le herhangi bir uzlaşının söz konusu olamayacağını dile getiren Hamaney, “Terörist Siyonist varlıkla güçlü biçimde hesaplaşılmalı. Onlarla asla uzlaşmayacağız” ifadelerini kullandı.

İran liderinin bu açıklamaları, bölgedeki gerilimin daha da tırmanabileceğine işaret ederken, Tahran’ın İsrail'e yönelik sert tutumunun süreceği sinyalini verdi.

NE OLMUŞTU?

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.