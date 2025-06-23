ABD Üç Tesis Vurdu, İran Sessiz Kalmadı

ABD, İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan kentlerinde bulunan nükleer tesislere yönelik kapsamlı bir hava saldırısı düzenledi. Bu saldırı, küresel gerilimi tırmandırırken gözler, İran’ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney’e çevrildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, "Nerede olduğunu biliyoruz. Şimdilik öldürmeyeceğiz ama sabrımız tükeniyor" diyerek Hamaney’i doğrudan hedef alan sözlerinin ardından Tahran cephesinden ilk açıklama geldi.

“Zenginleştirilmiş Uranyum Elimizde”

Hamaney’in suikast riskine karşı yerini gizli tutmayı tercih ettiği bilinirken, onun adına konuşan danışmanı Ali Şemhani, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şemhani, “Tesislerin tamamen imha edildiği varsayılsa bile oyun burada bitmez. Çünkü elimizde zenginleştirilmiş nükleer materyal, yerli teknolojik altyapı ve sarsılmaz bir siyasi irade var” dedi.

“Sürprizler Daha Yeni Başlıyor”

Şemhani, İran’ın meşru müdafaa hakkını kullanmaktan çekinmeyeceğini ifade ederken, operasyonel üstünlüğün artık “akıllıca hareket eden ve rastgele saldırılar yapmayan tarafın” elinde olduğunu vurguladı. “Sürprizlerimiz devam edecek” diyen Şemhani, Washington’a bir anlamda yeni hamlelerin sinyalini verdi.