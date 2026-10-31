İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney, İran Silahlı Kuvvetleri'nin üst düzey komutanlarıyla bir araya geldi.

Hamaney, bu görüşmede yaptığı açıklamalarda tüm bölgeyi savaşla tehdit etti ve orduya hazırlık emri verdi.

Açıklamada "Her düzeydeki ve her türlü tehdide derhal, etkili ve coğrafi olarak sınırlandırılmamış bir karşılık verilmesi gerektiğini" söyledi.

Dini lider, bu karşılıkların nasıl verileceğine "terörist saldırıların sürmesi" durumunda karar vereceklerini vurguladı.

Toplantıda ayrıca, ABD ve İsrail'e ait tüm hedef verilerinin güncellenmesi talimatı verildi.

Orduya bağlı personelin geçin sıkıntılarına da değinen Hamaney, personelin ihtiyaçlarının karşılanması için tüm adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Hamaney, "Silahlı Kuvvetlere yönelik ülke çapındaki desteğin, İran karşıtı yabancı güçlere ve onların yerli paralı askerlerine karşı caydırıcılığın temel sütunlarından biri olduğunı" söyledi.