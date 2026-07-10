İran'ın Meşhed kentinde, öldürülen dini lider Ali Hamaney'in cenazesi sırasında gerçekleşen silahlı saldırıda 2 Besij üyesi milis yaşamını yitirdi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, silahlı saldırı saat 22.00 sularında Meşhed'in Sarrafrazan bölgesinde meydana geldi.
Olay, Hamaney'in cenazesinin durdurulmasına sebep olmadı. İran hükümeti ise olayın "kişisel husumet sebebiyle yaşandığını" duyurdu.
Ancak çatışmanın zamanlaması ve öldürülen kişilerin rejime olan yakınlığı dikkat çekti. Ayrıca cenazenin yakınındaki mahallelerde patlama sesleri de dikkat çekti.
Cenazeden bir gün önce gerçekleşen ABD saldırıları da törenin ertelenmesine neden olmuştu.
CENAZEDEN ÖNCE PATLAMA SESLERİ
Defin işleminden birkaç saat önce nükleer santralin bulunduğu Buşehr bölgesi, Çoghadak ve güneydeki Konarak şehrinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi.
Mehr Haber Ajansı'nın aktardığı bu gelişmenin ardından ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Al Jazeera’ye yaptığı açıklamada söz konusu saatlerde İran’da herhangi bir askeri operasyon düzenlemediklerini belirtti.
Rezavi Horasan Eyaleti Güvenlik İşlerinden Sorumlu Vali Yardımcısı Shamsghadri, olayın kişisel bir anlaşmazlıktan kaynaklandığını ve bir terör eylemi olmadığını belirtti.
Yapılan ilk incelemelere göre, iki kişi arasında çıkan tartışmanın bir kişinin ölümüyle sonuçlandığı, ardından üçüncü bir kişinin olaya dahil olmasıyla ikinci kurbanın da hayatını kaybettiği aktarıldı.
Her iki kişinin de ateşli silahla vurularak öldürüldüğü kaydedilirken, kurbanların kimlikleri ve olayın detaylarına ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
İranlı yetkililer, sosyal medyada saldırının İmam Rıza Türbesi yakınlarında gerçekleştiği veya Hamaney'in cenazesiyle bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları reddetti.
CENAZE İÇİN 20 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ GELDİ
ABD ve İsrail’in Tahran’daki yerleşkesine düzenlediği hava saldırısı sonucu hayatını kaybeden İran'ın merhum dini lideri Ali Hamaney, suikastın üzerinden geçen dört ayı aşkın sürenin ardından doğum yeri olan Meşhed kentinde toprağa verildi.
Devlet medyasının cuma günü erken saatlerde aktardığı bilgilere göre Hamaney, kentin merkezinde yer alan Şii dünyasının en kutsal mekanlarından İmam Rıza Türbesi’ne defnedildi.
Halka kapalı gerçekleştirilen defin töreni, İran resmi tahminlerine göre yaklaşık 15 ila 30 milyon kişinin katıldığı bir haftalık halka açık yas ve cenaze merasimlerinin ardından tamamlandı.
Meşhed’deki yoğun kalabalık nedeniyle cenaze tabutu türbeye karayoluyla ulaştırılamayınca helikopterle nakledilmek zorunda kaldı.
Hamaney’in cenaze merasiminin normal şartlarda Mart ayında yapılması planlanmış, ancak İran’ın savaşa sürüklenmesi nedeniyle ertelenmişti.
HER ŞEHİRDE AYRI KARŞILAMA
Geçtiğimiz cumartesi günü Tahran’daki Büyük Musalla yerleşkesinde başlayan resmi törenlere Hamas, İslami Cihad, Hizbullah ve Husiler gibi bölgesel müttefiklerin heyetleri katıldı.
Pazartesi günü Tahran sokaklarında 12 milyon kişinin katılımıyla düzenlenen yürüyüş, 1979 Devrimi'nden bu yana en büyük kitlesel buluşmalara ev sahipliği yapan Azadi Meydanı'na kadar sürdü.
Törenlerin ardından cenaze Kum kentinin yanı sıra Irak’taki Necef ve Kerbela şehirlerine de götürüldü.
Merasimlerdeki en dikkat çekici detay ise Hamaney’in yerine geçen oğlu Mücteba Hamaney’in, babasının öldüğü ve savaşı başlatan 28 Şubat’taki saldırıdan bu yana kamuoyu önüne hiç çıkmaması oldu.
Cenaze kortejinde Hamaney ile birlikte aynı hava saldırısında ölen dört aile üyesinin de naaşları taşınırken, siyahlar giyen kalabalıklar ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik intikam sloganları attı.
Öfkeli kalabalık bununla da sınırlı kalmadı. Akşam gerçekleşen cenaze sırasında Donald Trump'ın lego şeklinde yapılmış bir hali, Meşhed'de ateşe verildi.