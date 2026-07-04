ABD ve İsrail'in şubat ayı sonunda düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'da cenaze töreni düzenlendi.

"CENAZEYE DEĞİL İNTİKAMA GELDİK"

Başkentteki Büyük Musalla Camii'nde gerçekleştirilen törene binlerce kişi katıldı. Güvenlik önlemleri altında alana gelen kalabalık, göğüslerine vurarak "İntikam, intikam." sloganları attı.

Cenazeye katılan İranlılar "Buraya cenaze için değil, intikam için geldik. Kanını yerde bırakmayacağız." dedi.

TABUT ZİYARETE AÇILDI

ABD tarafından öldürülen Dini Lider Hamaney'in naaşı tabutu ile beraber sahnede halkın ziyaretine de açıldı. Gözyaşları içerisinde tabuta dua eden İranlılar arasında babasının yerine dini lider olarak göreve gelen Mücteba Hamaney'in fotoğraflarını taşıyanlar da görüldü.

86 yaşındaki Ali Hamaney, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Tahran'da düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirmişti.