İran'ın savaşın başında öldürülen Dini Lideri Ali Hamaney üst düzey rejim figürlerinin ve yüzbinlerce kişinin eşliğinde yapılan cenaze töreninde anıldı.

Baba Hamaney, İslam cumhuriyetini 1989'dan şubat ayındaki ölümüne kadar yönetmişti.

Öldürülen dini lider için resmi cenaze törenleri cuma günü başladı ve önümüzdeki hafta boyunca İran ile Irak genelinde etkinlikler planlandı.

İranlı yetkililer, "yüzyılın cenazesi" olarak adlandırdıkları törenlere 12 ila 20 milyon kişinin katılmasının beklendiğini ifade ediyor.

Yalnızca Tahran'daki etkinliklerin 10 milyondan fazla kişiyi çekmesi beklenirken, sıkı güvenlik önlemleri uygulandı ve resmi medya izdiham riskine karşı uyarılarda bulundu.

İran resmi haber ajansı İRNA, pazar günü Büyük Musalla Camii ve çevresindeki tıbbi merkezleri 4 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini ancak herhangi bir can kaybı kaydedilmediğini bildirdi.

Tören alanında vatandaşların serin tutulması için üzerlerine su püskürtülürken, bazı yaşlı kişilerin sedyelerle taşındığı görüldü.

Hamaney'in tabutu, Tahran'daki saldırılarda hayatını kaybeden dört akrabasının, aralarında bir yaşındaki torunu Zahra Mohammadi Golpayegani'nin de bulunduğu tabutlarla yan yana sergileniyor.

TRUMP'I ÖLDÜRENE 100 MİLYON DOLAR

Associated Press ve Guardian gazeteleri, pazar günü halkın ABD Başkanı Donald Trump için ölüm çağrıları yapıldı.

Şair Muhammed Resuli, namaz öncesi okuduğu şiirde "Trump'ın öldürülmesi bizim sorumluluğumuzdur" derken, kalabalığın "Amerika'ya ölüm" ve "İsrail'e ölüm" sloganları attığı duyuldu. Şehirde insanların "Trump'ı öldürün", İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya atıfta bulunarak "Bibi'yi öldürün" ve "İntikam alacağız" yazılı pankartlar taşıdığı görüldü.

Bir pankartta ise "Trump'ı öldürene 100 milyon dolar ödül" pankartı açıldı. Yüzbinler pankartı kilometrelerce omuzlarda taşıdı.

Yaşamı boyunca Batı ile çatışma politikası izleyen Ali Hamaney; Gazze'de Hamas, Lübnan'da Hizbullah ve Yemen'de Husiler dahil olmak üzere Orta Doğu genelindeki ABD ve İsrail karşıtı silahlı gruplara destek vermişti.

Hamaney'in naaşı pazartesi günü Tahran'daki yürüyüşün ardından salı günü Kum'a, çarşamba günü komşu Irak'taki önemli bir Şii mekanına götürülecek ve perşembe günü kuzeydoğudaki memleketi Meşhed'de toprağa verilecek.

SAVAŞ BİTTİ Mİ?

Cenaze törenleri, İran ve İsrail arasında kırılgan bir ateşkesin sürdüğü ve kalıcı bir barış anlaşması için görüşmelerin devam ettiği bir döneme denk geldi; ancak her iki taraf da savaşa dönmeye hazır olduklarını vurguladı.

Axios haber sitesinin cumartesi günü ABD Başkanı Donald Trump'a dayandırdığı habere göre, barış görüşmelerine cenaze etkinlikleri nedeniyle bir hafta ara verildi.

Trump'ın, İran rejiminin birçok üst düzey yetkilisinin katıldığı tören için Washington'ın hepsini "tek bir atışla" ortadan kaldırabileceğini ancak müzakere edecek kimse kalmayacağı için bunu yapmayacaklarını söylediği aktarıldı.

Trump ayrıca İranlıların ağladığını görmekten şaşırdığını belirterek, insanların Hamaney'den nefret ettiğini düşündüğünü ve "belki de sahte gözyaşlarıdır" dediğini ifade etti.

Bu iddiaya yanıt veren 50 yaşındaki yas tutan Zehra Safayi, Reuters'a yaptığı açıklamada 47 yıl önce sahte gözyaşları dökmek ya da tüm bu şehitleri vermek için devrim yapmadıklarını belirtti.

YENİ LİDER KAYIP

Yeni lider olan oğlu Mücteba Hamaney cenazede görülmedi.

Ali Hamaney'in diğer üç oğlu olan Mesud, Mustafa ve Meysam; Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Ahmed Vahidi gibi yetkililerle birlikte pazar günkü törene katıldı.

Yaralı olduğu söylenen Mücteba Hamaney'e ilişkin spekülasyonlar yeni liderin babasının cenazesine katılmamasıyla daha da hararetlendi.

The New York Times'ın haberine göre dini liderin güvenlik ekibi Mücteba Hamaney'in cenaze için bir ses kaydı bile göndermesinin önüne geçti.

Bu ses kaydı ile Hamaney'in yerinin İsrail tarafından bulunabileceği ve hedef alınabileceği endişesi mevcut. Hamaney, sadece el yazısı mektuplarla ülkeyi yönetmeyi sürdürüyor.

İran'da yüzbinlerin katıldığı cenaze merasimi ise, Kum kentindeki medreselerde ders veren 97 yaşındaki Şii alim Cafer Subhani tarafından yönetiliyor.

Hamaney ailesi ve devlet büyükleri, Mücteba Hamaney yerine cenaze namazına katıldı.