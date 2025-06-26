ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a yapılan saldırıyı basın toplantısında değerlendirdi.

ABD askerleri ve ordu komutanlarının katıldığı toplantıda, ABD'nin ilk kez bir operasyonda kullandığı GBU-57 bombasının nasıl çalıştığına dair görüntüler de izleyicilere sunuldu.

Bombanın "kendini toprağa gömerek, sadece toprağın altında patladığını" açıklayan Genelkurmay Başkanı Dan Caine, "bu bombalar patlama krateri oluşturmuyor, çünkü bomba düştüğünde toprağı delip geçiyor. Yerin metrelerce altında patlıyor" dedi.

Fardo üssündeki havalandırma deliklerinin hedef alındığını belirten Caine, "altı (havalandırma deliği) hedefte vuruldu. İranlılar bu deliklere beton dökerek kapatmaya çalıştı ancak yeterli olmadı" diye konuştu.

Saldırıların Fardo tesisinin yanında Natanz ve Ishafan'daki tesisleri de yok ettiğini kesin bir dille açıkladı.

İMAJLARI İÇİN BÜYÜK KONUŞUYORLAR

İran'In dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, ABD'nin saldırısının İran'ın nükleer tesislerini yok etmediğini öne sürmüş ve "ABD'nin istediğini alamadığını" söylemişti. Hegseth, bu açıklamayı geçiştirdi.

Savunma Bakanı Hegseth, Pentagon’daki toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hamaney'in açıklamalarına değinen Hegseth, “İmajlarını toparlamak için büyük konuşmaları gerekecek” dedi.

Bakan ayrıca, İran’ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarını başka bir yere taşıdığı ya da gizlediğine dair bir istihbaratın bulunmadığını açıkladı.

Hegseth, “İncelediğim hiçbir istihbaratta, nükleer materyalin taşındığı veya kaçırıldığına dair bir bilgi yok" dedi. Bu yöndeki iddiaların kanıttan yoksun olduğunu vurguladı.