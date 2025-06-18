İsrail Hayom gazetisinin iddiasına göre Tahran'a yapılan son İsrail saldırıları esnasında İran'ın dini ve fiili lideri olan Ayatollah Ali Hamaney'in sığınağının bulunduğu bölge bombalandı.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün "Hamaney ve çetesinin nerede olduğunu biliyoruz. Onları öldürmemiz son derece kolay ancak henüz bunu istemiyoruz açıklamasını yapmıştı.

Bu konuda İranlı kaynaklardan henüz bir açıklama gelmedi.

TAHRAN ATEŞ ALTINDA

İsrail, öğlenden beri Tahran'daki birçok hedefe karşı yoğun hava saldırıları gerçekleştiriyor. İran'ın başkentinde her noktadan patlama sesleri duyuldu, patlamalardan sonra dumanlar yükseldi.

Saldırılar süresince İran'daki hava üsleri hedef alındı. En az üç helikopter imha edildi. İsrail ayrıca Tahran'daki Kızılay binasının çevresini bombaladı.

Bunun yanında uranyum zenginleştirmek kullanılan santrifujların üretim tesisleri de hedef alındı. İsrail ordusu, santrifüj üreti tesisinin büyük hasar aldığını söyledi.

Yedioth Ahranoth gazetesi ise, Tahran polis merkezinin yıkıldığını iddia etti. Bölgeden görüntüler paylaştı.

Savunma Bakanı Israil Katz İsrail Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının “İran diktatörünün baskısının ana kolu olan İran rejiminin iç güvenlik karargâhını yok ettiğini” söyledi.

“Söz verdiğimiz gibi, İran'ın egemenliğinin sembollerini hedef almaya ve Ayetullah rejimini nerede olursa olsun vurmaya devam edeceğiz” diye ekliyor