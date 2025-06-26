“Nükleer tesislerimiz zarar görmedi” diyen Hamaney, İran’a yönelik gelecekteki her türlü saldırının büyük bir bedeli olacağını vurguladı.

İsrail'in ağır bir bedel ödediğini vurgulayan Hamaney, "Siyonist rejimin İran'a saldırmanın yüksek bir maliyeti olduğunu öğrenmesi gerekiyordu ve öyle de oldu" diye konuştu.

HAMANEY: 'NÜKLEER TESİSLERİMİZ HASAR GÖRMEDİ'

ABD’nin savaşa müdahil olmasının nedenini İsrail’in tamamen yok olmasından duyduğu korkuya bağladı.

“Amerika, bu savaştan hiçbir kazanç elde edemedi. İslam Cumhuriyeti, Amerika’ya tokat attı” ifadelerini kullandı. Eski Başkan Donald Trump’ın saldırının etkisini abarttığını belirtti.

Hamaney, ABD’nin nükleer tesisleri hedef aldığını ancak somut bir başarı sağlayamadığını söyledi.

Hamaney, "İran'ın düşmanları füzeler ya da nükleer program gibi bahaneler kullanıyorlar ama aslında bizim teslim olmamızı istiyorlar. Teslim olmayacağız" dedi.