Hamas, ABD özel temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze'de ateşkes önerisini kabul etti. İsrail'in ateşkesi kabul etmesi halinde 70 günlük bir ateşkes olacak.

On rehinenin serbest bırakılması karşılığında ateşkesi öngören teklif, arabulucular aracılığıyla Hamas tarafından kabul edildi.

Kaynak, “Teklif, 70 günlük ateşkes ve Gazze Şeridi'nden kısmi çekilme karşılığında Hamas tarafından iki grup halinde tutulan on canlı İsrailli rehinenin serbest bırakılmasını içeriyor” dedi.

Teklif ayrıca İsrail'in, aralarında uzun hapis cezaları çeken yüzlercesinin de bulunduğu bir dizi Filistinli mahkumun serbest bırakmasını öngörüyor.

İSRAİL ŞİMDİDEN REDDECEĞİNİN SİNYALİNİ VERDİ

Times of Israel'e konuşan bir İsrailli yetkili Pazartesi günü yaptığı açıklamada anlaşmanın reddedildiğini söyledi. Ancak henüz hükümet bazında resmi bir açıklama gelmedi

Yetkili, basına yaptığı açıklamada daha fazla ayrıntı vermeden “İsrail'e ulaşan teklif hiçbir sorumlu hükümet tarafından kabul edilemez” dedi.

Yetkili, “Hamas, savaş hedeflerine ulaşmada tam bir başarısızlık ve rehinelerin serbest bırakılamaması anlamına gelen imkansız koşullar koyuyor” dedi.

Rehinelerin ailelerini temsil eden ana örgüt de, tüm esirlerin iadesini ve savaşın nihai olarak sona erdirilmesini içermeyeceğini söyleyerek söz konusu anlaşmayı reddetti.