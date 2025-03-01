Hamas Cumartesi günü yaptığı açıklamada, anlaşmanın ilk aşamasının sona ereceği gün İsrail'in Gazze'deki ateşkesin ilk aşamasını uzatma “formülünü” reddettiğini söyledi.

Grubun sözcüsü Hazim Kassem de Al-Araby TV'ye yaptığı açıklamada Gazze'de ikinci bir ateşkes aşaması için grupla herhangi bir görüşme yapılmadığını söyledi.

Örgüt, arabuluculara çağrıda bulunarak İsrail’in ikinci aşamaya derhal geçmesi için baskı yapmasını istedi. Hamas tarafından yapılan açıklamada, "Ateşkes ve esir değişimi anlaşmasının ilk aşaması sona ererken Hamas, anlaşmanın tüm aşamalarında şartlara tam uyacağını bir kez daha vurgulamaktadır" denildi.

Anlaşmanın ilk aşamasının 3 Şubat’ta tamamlanması planlanmıştı. Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’de tutulan daha fazla İsrailli esirin serbest bırakılması için bu aşamayı uzatma kararı aldı.

Mısır, Perşembe günü yaptığı açıklamada Kahire’de taraflar arasında yoğun müzakerelerin başladığını duyurdu.

Mısır Devlet Enformasyon Servisi tarafından yapılan açıklamada, "İsrail ve Katar’dan gelen heyetler, Gazze’deki ateşkes görüşmelerini sürdürmek üzere Kahire’ye ulaştı. ABD temsilcilerinin de katılımıyla yoğun müzakereler yürütülüyor" ifadeleri kullanıldı.

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN, ABD ve İsrail’in, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasını birkaç hafta daha uzatmak için görüşmeler yaptığını bildirdi.

İSRAİL DAHA FAZLASINI İSTİYOR

İsrail Hayom gazetesi, İsrail’in arabuluculara her aşamada serbest bırakılan esir sayısını artırma talebinde bulunduğunu yazdı.

Buna karşılık İsrail, Filistinli mahkumları serbest bırakmaya devam edeceğini, ateşkesi sürdüreceğini ve Gazze’ye insani yardım girişine izin vereceğini belirtti.

İsrail’in sunduğu öneri, prefabrik evler de dahil olmak üzere daha fazla yardım malzemesinin bölgeye ulaşmasını öngörüyor.

Ateşkes ve esir değişimi anlaşması, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında 48 bin 360’tan fazla kişinin hayatını kaybetmesinin ardından geçen ay yürürlüğe girdi.

Hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Kasım ayında Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze’de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkardı.

İsrail ayrıca, Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırım suçlamasıyla karşı karşıya bulunuyor.