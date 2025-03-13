Hamas, İsrail'e ait savaş uçaklarının Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği saldırıyı sert bir dille kınadı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, saldırıyı "Arap ulusal güvenliğine vurulmuş bir darbe" olarak tanımlayarak, bu tür saldırıların bölgedeki Siyonist anarşinin bir parçası olduğunu belirtti.

Kasım, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail uçaklarının Şam'ın Meşru Dummar bölgesinde bir binayı hedef aldığı saldırıyı değerlendirdi. Söz konusu saldırıda 8 kişi yaralanırken, Kasım, "Bu Siyonist zorbalığa ancak fiili ve ortak bir duruş sergilenerek karşı konulabilir" dedi.