İsrail ve Hamas arasındaki ateşkese dair yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. Ateşkes teklifinin detaylarına ilişkin bazı detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

ABD Başkanı Donald Trump Cuma günü yaptığı açıklamada Hamas'ın Gazze'de İsrail ile ateşkes önerisine nasıl yanıt vereceğinin muhtemelen 24 saat içinde belli olacağını söyledi.

Trump Salı günü, İsrail'in Hamas ile 60 günlük bir ateşkes için gerekli koşulları kabul ettiğini ve bu süre zarfında tarafların savaşı sona erdirmek için çalışacaklarını söylemişti.

Hamas'a yakın bir kaynak ise, grubun söz konusu ateşkes süreci için garantiler istediğini kaydetti. Buna göre Hamas, varılan ateşkesin neticesinde savaşın sona ereceğine dair net garantiler istiyor. İki İsrailli yetkili bu ayrıntılar üzerinde hala çalışıldığını ifade etti.

Hamas, Gazze'de yeni ateşkes teklifine ilişkin "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini duyurdu