Hamas’tan yapılan açıklamada, teslim edilen naaşlarda görülen fiziksel izlerin, “işgal ordusunun suçlu ve faşist doğasını” ortaya koyduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İşgal güçlerinin teslim ettiği şehit cenazelerinde görülen dehşet verici manzaralar ve üzerlerinde açıkça görülen işkence, kötü muamele ve infaz izleri; işgal ordusunun suçlu ve faşist doğasını, ayrıca bu varlığın ulaştığı ahlaki ve insani çöküşü açıkça ortaya koymaktadır.”

Hamas, İsrail’in “yaşayanlar ve ölüler arasında ayrım yapmadığını” savunarak, Filistinlilere yönelik uygulamaların “soykırım düzeyinde suçlar” olduğunu ileri sürdü.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları Konseyi ve uluslararası insan hakları örgütlerine çağrıda bulunularak, “Bu suçların belgelenmesi, kapsamlı bir soruşturma açılması ve sorumluların adalete teslim edilmesi” talep edildi.

120 CENAZE TESLİM EDİLDİ

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail’in bugüne kadar 120 Filistinlinin cenazesini Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) aracılığıyla teslim ettiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, cenazelerde darp, işkence ve elleri ile gözlerinin uzun süre bağlı tutulduğuna dair izlerin bulunduğu belirtildi.

Gazze Şeridi’ndeki Nasır Hastanesi Adli Tıp Kurumu Müdürü Ahmed Dıhayr da benzer şekilde, yapılan incelemelerde “işkence izleri ve gözlerin kapalı tutulduğuna dair belirtiler” tespit ettiklerini aktardı.