İsrail ve Filistinli militan örgüt Hamas arasındaki ateşkesin ilk aşaması Cumartesi günü sona erdi. Barışın devamlılığını sağlayacak ikinci aşamanın nasıl şekilleneceği konusunda anlaşmazlık yaşanıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Orta Doğu temsilcisi Steven Witcoff’un ateşkesin birinci aşamasının 20 Nisan’a kadar uzatılmasını önerdiğini söyledi ve devam eden birinci aşama boyunca tüm rehinelerin salınmasını önerdi. Ancak Hamas bu öneriyi reddediyor.

Plan, hem Ramazan ayını hem de Yahudi Pesah Bayramı’nı kapsayacak şekilde tasarlandı. Netanyahu, “Bu planı kabul ettim ancak şu ana kadar Hamas reddetti” dedi.

Bu esnada İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu Gazze'de iki Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze halkı, kalıcı bir barış göremeden savaşın yeniden başlamasından endişe duyuyor.

DURDURULAN YARDIMLAR AÇLIĞI ARTTIRIYOR

İsrail Başbakanı ayrıca Hamas’ı insani yardımları çalmakla suçlayarak Gazze’ye malzeme girişini durduracağını açıkladı. Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), İsrail’in Gazze Şeridi’ne su dışında insani yardım girişini durdurma kararının bölgede yaşayan çocuklar ve aileler için yıkıcı sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

UNICEF’in Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Edouard Beigbeder, “Dün açıklanan yardım kısıtlamaları, siviller için hayati önem taşıyan insani operasyonları ciddi şekilde aksatacaktır. Ateşkesin devam etmesi çocuklar için kritik bir yaşam hattıdır. Yardımların serbestçe ulaşması sağlanmalı ki insani müdahaleyi sürdürebilelim” diyek konuştu.

Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, sahadaki BM yetkililerinin yardım kamyonlarının yağmalandığına dair herhangi bir rapor bildirmediğini söyledi.

Dujarric, “Ateşkes sürecinde yardım akışının daha serbest ve doğrudan sağlandığını gözlemledik. Ateşkes öncesinde yaşanan yağmalara dair son günlerde herhangi bir olay görmedik” dedi.

Pazar gününden bu yana Gazze’ye yardım giriş noktalarının kapatıldığını belirten Dujarric, bölgedeki un ve sebze fiyatlarının katlanarak arttığını vurguladı.

KALICI BİR BARIŞTAN UZAKLAŞILIYOR

ABD, Katar ve Mısır, ateşkes müzakerelerinde başlıca arabulucular olarak öne çıkıyor. Kahire ve Doha, İsrail’in yardım kısıtlama kararına tepki göstererek açlığın bir savaş aracı olarak kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Arap Birliği üyesi ülkeler, Salı günü Kahire’de olağanüstü bir zirve düzenleyerek ateşkes sürecini ve Gazze’nin geleceğini tartışacak. Müzakerelerin, bölgedeki insani krizi daha da derinleştirmeden çözüm sunup sunamayacağı belirsizliğini koruyor.

Hamas’ın elinde 59 rehine bulunduğu, bunlardan 35’inin hala hayatta olduğuna inanılıyor. Rehine yakınları, ateşkesin tehlikeye girmesinden endişeli.

Bu esnada Hamas tarafından kaçırılan Evyatar David’in kardeşi Ilay David, ABD Başkanı Donald Trump’a hitaben yayımladığı video mesajda, “Başkan Trump, tüm rehinelerin serbest bırakılması yönündeki güçlü çağrılarınız bize uzun zamandır ihtiyacımız olan şeyi verdi: Umut. Şimdi bunu sonuna kadar götürmenizi istiyoruz. Bize daha iyi bir anlaşma getirin. Daha güvenli bir anlaşma. Tek seferde, tek bir anlaşmayla herkesi evine getirin" çağrısında bulundu.

İsrail ile Hamas arasındaki üç aşamalı ateşkesin ilk bölümü 19 Ocak’ta başlamış ve Cumartesi günü sona ermişti. Bu süreçte İsrail, Gazze’ye yönelik insani yardım operasyonlarının artmasına izin vermişti.