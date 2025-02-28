İsrail, Katar ve ABD heyetleri, Gazze’deki ateşkesin bir sonraki aşamalarını görüşmek üzere Kahire’de bir araya geldi.

Mısır Devlet Bilgi Servisi, tarafların önceki mutabakatların uygulanmasını sağlamak amacıyla yoğun görüşmelere başladığını duyurdu. Görüşmelerde ateşkes sürecinin ilerleyişi kadar insani yardımların artırılması da ele alınıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, müzakerecilerini Kahire’ye gönderme kararı aldı. Bu gelişme, Hamas’ın dört rehinenin cenazelerini teslim etmesinin ardından geldi.

Çarşamba gecesi gerçekleşen bu teslimatın karşılığında yüzlerce Filistinli mahkum serbest bırakıldı. Bu takas, ateşkesin ilk aşamasının son adımı oldu.

Gazze’de 19 Ocak’ta yürürlüğe giren üç aşamalı ateşkes kapsamında şu ana kadar 33 İsrailli rehine ve yaklaşık 2 bin Filistinli tutuklu serbest bırakıldı.

TRUMP: 'GÖRÜŞMELER OLDUKÇA İYİ'

İlk aşama altı hafta sürecek şekilde planlanmıştı ve süresi iki gün içinde doluyor. İsrail, Kahire’deki görüşmelere müzakerecilerini göndererek ilk aşamanın uzatılması için yeni bir anlaşma sağlamaya çalışıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında Gazze’deki ateşkesle ilgili gelişmelere değindi. "Oldukça iyi görüşmeler yürütüyoruz" ifadelerini kullandı ancak detay vermedi.

Trump, ikinci aşamanın hayata geçirilip geçirilemeyeceğine ilişkin soruya, "Göreceğiz. Kimse gerçekten bilmiyor ama bakacağız" yanıtını verdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, aynı toplantıda iki devletli çözümün önemine vurgu yaptı ve "Evet, inanıyorum ki bölgede kalıcı barış için nihai olarak tek çözüm iki devletli modeldir" açıklamasını yaptı.

Taraflar, rehine takaslarının devam edip etmeyeceği, insani yardımların nasıl yönlendirileceği ve ateşkesin süresinin nasıl uzatılacağı konularında uzlaşmaya çalışıyor.