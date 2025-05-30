İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin sunduğu ateşkes planını "prensipte onayladığını" açıkladı.

Netanyahu, anlaşmada son imzaların atılmadığını ve görüşmelerin bir kaç gün daha süreceğini söyledi.

Ancak Netanyahu'nun ısrarıyla ABD'nin Hamas'a sunduğu ateşkes planının değişmesi, Filistinli örgütü rahatsız etti.

Kaynaklar, Hamas'ın 'savaşı sonlandırmayacak bir ateşkesin yeterli olmayacağını' düşündüğünü belirterek, anlaşmayı imzalamayabileceğini belirtti. Hamas, Cuma ya da Cumartesi günü bir nihai cevap vereceğini duyurdu.

Eğer ateşkes imzalanırsa, İsrail ve Hamas arasında imzalanacak ikinci ateşkes ve esir takası olacak. Önceki ateşkes ve esir takası, ikinci aşamaya geçmeden İsrail saldırılarıyla kesilmişti.

ATEŞKES NASIL OLACAK?

ABD’nin Gazze için hazırladığı ateşkes planına göre, taraflar arasında 60 günlük bir ateşkes öngörülüyor.

İlk hafta içinde hayatta ya da ölü olarak 28 İsrailli rehinenin serbest bırakılması karşılığında 1.236 Filistinli tutuklunun ve 180 Filistinlinin naaşının iadesi planlanıyor.

Plan, ABD Başkanı Donald Trump’ın yanı sıra Mısır ve Katar’ın garantörlüğünde hazırlandı. Hamas’ın ateşkes anlaşmasını imzalamasının ardından Gazze’ye insani yardım ulaştırılması da anlaşmanın bir parçası olarak belirtiliyor.

İnsani yardımların Birleşmiş Milletler, Kızılay ve uzlaşma altında kapsanan diğer örgütler aracılığıyla bölgeye sevk edilmesi planlanıyor.

ÇELİŞEN TALEPLER

Beyaz Saray, Perşembe günü yaptığı açıklamada İsrail’in bu ateşkes planını kabul ettiğini duyurmuştu. Ancak İsrail Başbakanı çok daha çekimser kaldı.

Plana göre kalıcı ateşkes yürürlüğe girdikten sonra Hamas’ın geriye kalan 30 rehineyi serbest bırakması bekleniyor.

İsrail’in de ateşkesin başlamasıyla birlikte Gazze’deki tüm askeri operasyonlarını durduracağı ve askerlerini kademeli olarak geri çekeceği ifade ediliyor.

Ancak daha önceki ateşkes girişimleri, İsrail'in saldırılarıyla başarısız olmuştu. İsrail, daha sonra da Gazze'de bir açlık krizi başlatan insani yardım ambargosunu uygulamıştı.

İsrail, Hamas’ın silahsızlanmasını, askeri ve siyasi olarak tasfiye edilmesini ve kalan tüm rehineleri serbest bırakmasını şart koşarken, Hamas bu talepleri reddediyor.

Hamas, İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesini ve savaşın sona erdirileceğine dair taahhütte bulunmasını istiyor.