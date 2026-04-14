Sektörün dev isimlerinden Wendy’s, verimliliği artırmak adına radikal bir adım atıyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada, 2026 yılı sonuna kadar ABD genelindeki restoranlarının yaklaşık %5 ile %6’sının kapatılacağı belirtildi. Bu karar, düşük performans sergileyen yaklaşık 300 şubenin faaliyetlerine son verileceği anlamına geliyor. Yönetim, bu hamleyle daha kârlı lokasyonlara odaklanmayı ve franchise ortaklarının finansal yapısını güçlendirmeyi hedefliyor.