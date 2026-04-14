Ekonomik baskıların derinleştiği ABD fast-food pazarında, iflas ve şube kapatma haberleri hız kazandı. Son olarak Farmer Boys işletmecisi Geddo Corp.'un iflas koruma başvurusu ve Wendy’s’in yüzlerce şubesini kapatma kararı, sektördeki finansal kırılganlığın boyutlarını gözler önüne serdi.
Amerika Birleşik Devletleri’nde fast-food dünyası, tarihinin en zorlu ekonomik dönemlerinden birini yaşıyor. Geçmişin "burger savaşları" yerini hayatta kalma mücadelesine bırakırken; maliyet artışları, yüksek faizli krediler ve düşen kârlılık oranları hem büyük zincirleri hem de işletmecileri stratejik küçülmeye zorluyor.
Sektörün dev isimlerinden Wendy’s, verimliliği artırmak adına radikal bir adım atıyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada, 2026 yılı sonuna kadar ABD genelindeki restoranlarının yaklaşık %5 ile %6’sının kapatılacağı belirtildi. Bu karar, düşük performans sergileyen yaklaşık 300 şubenin faaliyetlerine son verileceği anlamına geliyor. Yönetim, bu hamleyle daha kârlı lokasyonlara odaklanmayı ve franchise ortaklarının finansal yapısını güçlendirmeyi hedefliyor.
Franchise İşletmecileri Borç Kıskacında
Sektördeki asıl sarsıntı ise işletmeci bazında yaşanıyor. California ve Arizona’da 12 farklı noktada hizmet veren Farmer Boys zincirinin işletmecisi Geddo Corp., borçlarını yönetemez hale gelince iflas koruma başvurusunda bulundu. Şirketin mali kayıtları, 1 milyon ile 10 milyon dolar arasında değişen bir borç yüküyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.
Yüksek Faizli Krediler Nakit Akışını Bozdu
Geddo Corp.’un yaşadığı mali krizin temelinde, kısa vadeli ve yüksek faizli borçlanmaların yattığı ifade ediliyor. Toplamda 40 farklı finansal anlaşma üzerinden biriken 5,2 milyon dolarlık borç, şirketin günlük operasyonlarını durma noktasına getirdi. Kredi geri ödemelerinin doğrudan banka hesaplarından tahsil edilmesi, işletmenin tedarikçilerine ve iş ortaklarına olan yükümlülüklerini yerine getirmesine engel oldu.
Sektörü Bekleyen Belirsizlik
Uzmanlar, yaşanan bu durumun sadece tekil örneklerle sınırlı kalmayabileceğine dikkat çekiyor. Değişen tüketici alışkanlıkları, yükselen kira maliyetleri ve finansman kaynaklarına erişimin zorlaşması, fast-food ekosistemindeki baskıyı artırıyor. Sektör temsilcileri, önümüzdeki dönemde benzer yapılandırma ve kapanma haberlerinin devam edebileceğini öngörüyor.
