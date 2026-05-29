

Türkiye'de de şubeleri bulunan küresel fast food markası Carl's Jr.’ın en büyük franchise ortaklarından Sun Gir, yaşadığı mali darboğazı aşamayarak mahkemeye iflas koruma başvurusunda bulundu.

Küresel çapta yüzlerce şubesi olan zincirin önemli bir ayağını oluşturan şirket, artan işletme maliyetleri nedeniyle faaliyetlerini sürdürmekte zorlandığını açıkladı.

MALİ SIKINTILAR SATIŞ KARARI GETİRDİ

Türkiye genelinde 24 şubesiyle hizmet veren Carl's Jr. markasının ABD'deki en büyük işletmecilerinden biri olan Sun Gir, likidite sorunlarını çözüme kavuşturamadı. Sektörel kaynaklar, şirketin mevcut durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Şirket işlettiği 65 Carl's Jr. restoranının 49'unu da satışa çıkardı."

YENİ YASAL DÜZENLEMELER GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Sun Gir yönetimi, içine düştüğü finansal krizin temel nedeni olarak Kaliforniya eyaletinde hızlı servis sektörü için yürürlüğe giren yeni iş kanunlarını ve ücret politikalarını işaret etti.

Şirket yetkilileri maliyet artışlarına yönelik yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kaliforniya'da fast food çalışanları için uygulanan 20 dolarlık asgari ücret düzenlemesi, artan işçilik ve işletme maliyetleri faaliyetleri sürdürülemez hale getirdi" dedi.

ŞUBELERİN YENİ YATIRIMCILARA DEVRİ GÜNDEMDE

İflas koruma başvurusuyla başlayan yasal süreç, satışa çıkarılan şubelerin geleceğine dair operasyonel adımları da beraberinde getirdi. Süreci yakından takip eden ilgililer konuya ilişkin şu beyanda bulundu:

"İflas süreci kapsamında restoranların deneyimli yatırımcılara veya başka franchise işletmecilerine devredilmesi planlanıyor" şeklinde açıklamada bulundu.

ANA YÖNETİMDEN FİNANSAL İHLAL AÇIKLAMASI

Yaşanan finansal gelişmelerin ardından Carl's Jr. ana yönetimi, konunun markanın genel yapısıyla ilgili olmadığını vurgulayan resmi bir açıklama yayımladı. Sun Gir firmasının finansal yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirten genel merkez yönetimi durumu şu sözlerle değerlendirdi:

"Sun Gir'in iflası zincir genelini etkileyecek yapısal bir sorun değildir. Şirketin kira, telif ve diğer ödemelerde yaşadığı aksaklıklar franchise sözleşmelerinin ihlali anlamına gelmektedir" dedi.