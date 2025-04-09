TikTok'ta paylaşımlar yapan Jubilee Dawn adlı kadın, hamburger siparişi vermesinin ardından dakikalar içinde kocasıyla boşanma kararı almalarına giden yolu anlattı.

Sosyal medyada anlattığı olaya göre Jubilee, kuzeni Josh, onun küçük oğlu ve TikTok yayınlarında "Ted" olarak andığı kocası birlikte Disney World'e gittiler. Orada birlikte bir yarı maraton koştuktan sonra bir restorana oturarak hamburger siparişi verdiler.

BİR LOKMA İKRAM ETTİ ORTALIK KARIŞTI

Anlattığına göre Jubilee, hamburgerinden kestiği bir parçayı kuzeni Josh'a uzattı. Bu basit hareketin ardından ise ortalık hiç beklenmedik şekilde karıştı. Ted, kimsenin anlam veremediği şekilde bu harekete oldukça sinirlendi. Jubilee'ye bakmadı, onunla göz teması kurmadı ancak öte yandan garsonlara da bir o kadar kibar davranmaya başladı...

Jubilee, esen bu soğuk rüzgarların sebebini ise birkaç dakika içinde fark ettiğini söylüyor. Genç kadına göre hamburgerinden bir parça alıp kuzenine vermesi, Ted'i "masanın erkeği olduğu için" rahatsız etmiş...

BENZERİ DAVRANIŞLARI UZUN SÜREDİR SERGİLİYORMUŞ

Bu konuşma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ted, restoranın dışında Jubilee'ye bağırmaya ve hatta onu yolda yalnız bırakmakla tehdit etti. Ertesi gün eve döndüklerinde ise Jubilee, onun davranışlarını ve özellikle kuzeni ve onun çocuğunun önünde kolayca bağırmasını sorguladı.

Jubilee, Ted'in uzun süredir 'istismarcı' biri olduğunu, bir keresinde ona fiziksel saldırıda bulunduğunu, sürekli hakaret ettiğini ve hatta fiziksel olarak yerden yere vurmuşluğu olduğunu anlattı.

"Kendi çocuklarımızın önünde de bana bağırır mıydın?" sorusuna aldığı "Eğer hak edersen bağırırım" yanıtının üzerine ise Jubilee'de ipler koptu... O an Jubilee, onunla çocuk yapmak istemediğini söylediğinde bunun üzerine Ted'in ona son kez saldırdığını söyledi.

AİLE HATTINI ARAYIP REHBERLİK İSTEDİ

Bu olay, boşanmanın fitilini ateşleyen olay oldu. Aile içi şiddet hattını arayıp rehberlik isteyen Jubilee, bir anketin ardından ilişkisinin gerçekten istismara dayalı olduğu bilgisini aldı. Ailesini arayıp her şeyi anlattı ve sonunda boşanma kararı aldı. "İyi ki böyle sonuçlandı" diyen Jubilee, bu olayı "hayatımın en iyi burgeri" olarak tanımladı.