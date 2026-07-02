Yaz aylarının gelmesiyle birlikte mangal ve barbekü keyfi hemen herkesin vazgeçilmezi oluyor. Ancak ABD'nin Minnesota eyaletinde yaşayan genç Noah Walden'ın başına gelenler, bu neşeli alışkanlığın ne kadar büyük bir hayati tehlikeye dönüşebileceğini gözler önüne serdi. Anma Günü'nde yediği hamburgerin içine düşen görünmez bir düşman, gencin bağırsaklarını delerek hastanelik olmasına neden oldu.

Hamburgeri yerken hiçbir şey hissetmediğini söyleyen Walden, olaydan yaklaşık bir hafta sonra dayanılmaz karın ağrılarıyla uyandı. Gece yarısı acil servise kaldırılan gence yapılan bilgisayarlı tomografi (BT) taraması, korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Mangal temizleme fırçasından kopan metal bir tel kıl, gencin bağırsağına saplanmış ve bağırsağı delmişti.

BAĞIRSAĞĞINDA TAM 8 CM KESTİLER

Hastanede geçirilen acı dolu dört günün ardından doktorlar acil ameliyat kararı aldı. Noah'ın annesi Amie Walden, hastanenin metal kılı çıkarmak ve hasarı onarmak için gencin bağırsaklarının 3 inçlik (yaklaşık 8 cm) bir kısmını kesip almak zorunda kaldığını belirtti. Ameliyat sonrası karnında 15 santimetrelik bir dikiş izi kalan genç, yaşadığı büyük acıdan kurtulduğu için mutlu olduğunu söylerken, anne Amie tüm dünyayı uyardı: "Evdeki metal telli ızgara fırçalarından derhal kurtulun!"

TAM 13 MİLYON IZGARA FIRÇASI GERİ ÇAĞRILDI

Bu olay aslında münferit bir kaza değil. Tüketicilerden gelen peş peşe yaralanma ve yutma şikayetlerinin ardından, dünya genelinde milyonlarca satan iki dev mangal üreticisi 13 milyondan fazla metal telli ızgara fırçasını piyasadan geri çağırmak zorunda kaldı.

Geri çağırma dalgasının detayları ise şöyle:

Nexgrill Devreye Girdi (10.2 Milyon Ürün): ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC), ünlü mangal üreticisi Nexgrill'in en az 68 fırça kopması ve çok sayıda yutma vakası bildirmesinin ardından fırçaları toplattığını duyurdu. 2015-2025 yılları arasında satılan plastik ve ahşap saplı belirli model numaralı (530-0024, 530-0034 vb.) fırçaların kullanımı tamamen yasaklandı.

Weber de Toplatıyor (3.2 Milyon Ürün): Bir diğer mangal devi Weber, tellerin koparak boğaza ve sindirim sistemine kaçması riskiyle ilgili gelen en az 38 şikayetin ardından milyonlarca tel fırçasını geri çağırdı. Şirket, mağduriyet yaşanmaması için müşterilerine metal yerine alternatif olarak naylon kıllı fırçaları ücretsiz olarak dağıtıyor.

UZMANLAR GİZLİ TEL TUZAĞINA KARŞI UYARIYOR

Yetkililer, mangal ızgaralarını temizlemek için kullanılan sert metal tel fırçaların zamanla eskiyerek telleri döktüğünü, bu tellerin ızgara demirine yapışıp doğrudan pişirilen etlerin, hamburger köftelerinin içine saplandığını vurguluyor.

Küçük ve keskin olan bu teller yemek yerken fark edilmiyor ancak sindirim sistemine girdiğinde ölümcül iç yaralanmalara ve delinmelere yol açabiliyor. Uzmanlar, mangal severlerin metal fırçaları kullanmayı derhal bırakmasını, temizlik için bunun yerine soğan, alüminyum folyo, özel temizlik taşları veya güvenli naylon fırçaları tercih etmesini öneriyor.