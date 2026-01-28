Kayseri'de yaşayan Engin Koşar, 2023 yılında bir restoranda yediği hamburgerden dolayı 2 dişini kaybetti. Durumu yetkililere bildiren ve ret cevabı alan Koşar, Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile Kayseri Devlet Hastanesinden rapor aldı.

Koşar, sinüs kemiğinde de kırılma olduğunu belirterek, avukatı aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Firmaya, 1 milyon liralık tazminat davası açan Koşar'ın 'Kasten yaralama' suçundan Kayseri 1. Tüketici Mahkemesinde davası devam ediyor.

Şubenin masrafları karşılamayacağını söylemesi üzerine dava açtığını belirten Koşar, idiyopatik alerji rahatsızlığı nedeniyle yiyeceklere ve ilaçlara duyarlı olduğunu ve yüzde 50 engelli raporlu bulunduğunu söyledi.

"BÜYÜK BİR SAĞLIK SORUNU ATLATTIM"

Bu süreçte büyük bir sağlık sorunu atlattığını ifade eden Koşar, "Üç kere operasyon geçirdim. Birçok ilacı kullanamadım ve tedavi sürecim çok uzadı. Bu yıl tedavi sürecimi tamamlayabildim, kemik problemlerim devam ediyor" diye konuştu.

Hamurgerden çıkan kemiğin bir çocuğa da denk gelebileceğinin altını çizen Koşar, "Bunu çocuklar da yiyebilirdi. Başka türlü bir şey de olabilirdi. Boğazıma, soluk boruma da kaçabilirdi. Şükür ki soluk boruma kaçmadı. Sadece dişlerimin kırıldığına şükrediyorum. Daha büyük bir komplikasyonla karşılaşmadığım için de şanslı olduğumu hissediyorum. Buradaki denetimsizliğin ve denetleyen kişilerin gerekli işlemleri yapmadığının bilinmesi için dava açtım. İnsan sağlığının hiçe sayıldığını bir kez daha görmüş olduk." dedi.

1 MİLYON LİRALIK DAVA AÇILDI

1 milyon liralık manevi tazminat talebi olduklarını söyleyen Avukat Şükrü Berk ise tazminat ve ceza davalarının devam ettiğini belirterek, "Bu tazminat talebimizin yargılama neticesinde kabul edileceğini düşünüyoruz. İşletmenin 'suç sizde' şeklinde savunmaları nedeniyle yargılama sürecimiz uzun sürmüştür. Umuyoruz ki yargılama süreçleri kısa sürer. Müvekkilimiz uğramış olduğu maddi manevi kayıplarını karşılayabilir" dedi.