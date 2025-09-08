Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın ve yönetim kurulu üyesi Ergun Özen CNBC-e'ye konuk oldu. Canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Akın, yeni teknik adamın büyük ihtimalle yabancı olacağını söyledi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın şu ifadeleri kullandı:

"Yerli veya yabancı olması konusunda tereddütler var. Sanıyorum ki yeni teknik direktörümüz yabancı olacak. En geç yarın açıklanır."

'G.SARAY İLE AŞIK ATMAK ZORUNDAYIZ'

''Türkiye'de transfer ekonomisi, Galatasaray ve Fenerbahçe sayesinde büyüdü. Galatasaray bizim ebedi dostumuz ezeli rakibimiz. Galatasaray 75 milyon euro bonservis bedeli ve 25 milyon euro maaş ödemesi çok sansasyon oldu. Bunlar artık çıtayı yükseltti. Biz isteseniz de istemeseniz de rekabet ettiğimiz kulüple aşık atmak zorundayız. Bu bütçelerden geriye dönüş olmaz. Bundan sonra çok zor.''

'YAYIN GELİRİMİZ KÜÇÜLDÜ'

"Yayın gelirlerimiz küçüldü. Bu Türk sporunun kronik hastalığından dolayı bu düştü. Bugün 12-13 milyon Euro yayın geliri alıyoruz. Bu para Anadolu kulüplerinde çok daha az. O para yetmeyince belediyelere, o da olmazsa siyasallaşıyorlar. Onlar siyasallaşınca federasyon siyasallaşıyor ve kulüpler siyasallaşıyor ve bambaşka bir yere doğru sürükleniyoruz.''

'HÜKÜMET ANADOLU'YA YARDIM ETMELİ'

''Hükümetler bize yardım edeceğine Anadolu kulüplerine yardım etmeli. İşin rekabet boyutunda gerekli olan şey budur. Bu kulüplere destek verirse yayın gelirlerimiz artar. Dünyanın en iyi futbolcularını getiriyorsunuz ama 10 bin kişiye karşı oynuyor. Bu ekonomiyi aşağıya çekiyor. Ortada bir çelişki var ve bunu yönetmek kolay iş değil."