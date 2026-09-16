4 Eylül sabahı saat 05.45’te İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan kalkan TC-AKF tescilli Cessna 680A Citation Latitude tipi iş jeti, Misrata Uluslararası Havalimanı’na inişi sırasında pistten çıktı. Ardından çıkan yangın, uçakta ağır hasara yol açtı.

Uçakta bulunan iki pilot ve bir kabin görevlisi kazadan sağ kurtuldu. İş jetinde yolcu bulunmadığı bildirildi.

ALKOLLÜ PİLOTLAR 20 MİLYON DOLARLIK JETİ ENKAZA ÇEVİRDİ

Airport Haber'in aktardığına göre, Libya Başsavcılığı, kazayla ilgili soruşturmanın ilk bulgularını kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre ekipler, uçak enkazını inceleyerek uçuş ve iniş sırasındaki hava trafik kontrol kayıtları ile meteorolojik verileri değerlendirdi. Uçağın yaklaşma ve iniş sürecinde görev yapan hava trafik kontrol personelinin de ifadeleri alındı.

Uçuş ekibinin kazadan 24 saat sonra sorgulandığını belirten Başsavcılık, soruşturma sonucunda kaptan pilot ile yardımcı pilotun alkol etkisi altında olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

Savcılık açıklamasında, bu durumun ulusal ve uluslararası havacılık kurallarına ve kamu güvenliğine ilişkin hükümlere aykırı olduğu vurgulandı. Alkollü uçuşun mürettebatın yanı sıra uçağın, havalimanının ve havalimanını kullanan kişilerin güvenliğini de tehlikeye attığı belirtildi.

İKİ PİLOT TUTUKLANDI

Soruşturmada elde edilen bulgular üzerine kaptan pilot ve yardımcı pilot hakkında ihtiyati tedbir kapsamında tutuklama kararı verildi. Kazanın kesin nedenini ortaya çıkarmak için yürütülen teknik ve adli incelemelerin devam ettiği bildirildi.

TC-AKF tescilli iş jetinin, İstanbul merkezli BKNJET tarafından işletildiği ve Akfen Holding bünyesinde bulunduğu belirtiliyor. Pistten çıktıktan sonra alev alan uçak, yangın nedeniyle büyük ölçüde kullanılamaz hale geldi.