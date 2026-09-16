İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan 4 Eylül sabahı saat 05.45’te havalanan TC-AKF tescilli Cessna 680A Citation Latitude tipi iş jeti, Libya’daki Misrata Uluslararası Havalimanı’na inişi sırasında pistten çıktı. Kazanın ardından çıkan yangın uçakta ağır hasara neden oldu.

BKNJET tarafından işletilen ve Akfen Holding bünyesinde bulunduğu belirtilen uçaktaki iki pilot ile bir kabin görevlisi kazadan sağ kurtuldu. Uçakta yolcu bulunmadığı açıklandı.

Kazanın ardından başlatılan soruşturmada, Libya Başsavcılığı ile şirket tarafından yapılan açıklamalar arasındaki farklılıklar dikkat çekti.

SAVCILIK ALKOL TESPİTİ YAPILDIĞINI DUYURDU

AirportHaber’in aktardığına göre Libya Başsavcılığı, soruşturma kapsamında uçak enkazının, hava trafik kontrol kayıtlarının ve meteorolojik verilerin incelendiğini bildirdi. Uçağın yaklaşma ve iniş sürecinde görev yapan hava trafik kontrol personelinin de ifadeleri alındı.

Başsavcılık, kazadan 24 saat sonra sorgulanan kaptan pilot ile yardımcı pilotun alkol etkisi altında olduğunun belirlendiğini açıkladı. Bunun uçuş güvenliğini tehlikeye attığını belirten savcılık, iki pilot hakkında ihtiyati tedbir kapsamında tutuklama kararı verildiğini duyurdu.

Ancak BKNJET, pilotların alkollü olduğu ve tutuklandığı yönündeki haberlerin mevcut durumu doğru yansıtmadığını bildirdi.

BKNJET: "DOĞRULANMIŞ BİR SONUÇ YA DA BELGE YOK"

BKNJET Havacılık, uçuş ekibinin kazanın hemen ardından sağlık kontrolünden geçirildiğini açıkladı. Şirketin kamuoyu duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

“Alkole ilişkin olarak, bu yönde herhangi bir bulguyu ortaya koyan doğrulanmış bir sonuç veya belge tarafımıza ulaşmış değildir.”

AirportHaber’e konuşan şirket kaynakları ise mürettebata özel bir hastanede alkol testi yapıldığını, ancak Libya makamlarının testlerin özel hastanede yapılmasını gerekçe göstererek sonuçları kabul etmediğini ileri sürdü. Aynı kaynaklar, buna rağmen pilotların yeni bir test için devlet hastanesine gönderilmediğini savundu.

Şirket kaynakları ayrıca, uçakta bulunan açılmış ve yarım içki şişelerinin suçlamaya dayanak yapıldığını öne sürdü. Bu içkilerin yolculara ikram amacıyla bulundurulduğunu belirten kaynaklar, mürettebatın bunları tükettiğini gösteren somut bir delilin kendilerine sunulmadığını ifade etti.

ŞİRKETTEN TUTUKLULUK AÇIKLAMASI

BKNJET, pilotların güvende olduğunu ve devam eden sorgulama süreci nedeniyle Libya’da kaldığını bildirdi. Şirket, mevcut durumun tutukluluktan değil, süren resmî işlemlere katkı sağlanmasından kaynaklandığını açıkladı.

AirportHaber’in ulaştığı şirket kaynakları da iki pilotun cezaevinde veya polis merkezinde tutulmadığını, bir otelde konakladığını belirtti. Kaynaklara göre pilotların Libya’dan ayrılmasına henüz izin verilmezken, kabin görevlisinin ülkeden çıkışına izin verildi.

Savcılığın duyurduğu tutuklama kararı ile şirketin pilotların mevcut durumuna ilişkin açıklaması arasındaki farklılığın nedeni, aktarılan bilgilerde açıklığa kavuşmadı.

KONSOLOSLUK SÜRECİ TAKİP EDİYOR

AirportHaber’in haberine göre Türk Başkonsolosluğu yetkilileri ve hukuki destek sağlayan kişiler de sürece dahil oldu. Mürettebatın, içeriğini tam olarak anlayamadığı bazı belgeleri diplomatik temsilciler ve hukuki destek sağlayan kişiler bulunmadan imzalamadığı, daha sonra ifadelerin bu kişilerin eşliğinde yeniden alındığı belirtildi.

BKNJET, Libya ve Türkiye’deki kaza inceleme birimleri başta olmak üzere yetkili makamlarla iş birliği yaptığını bildirdi. Kazanın kesin nedeninin teknik ve adli incelemeler sonucunda ortaya çıkacağı belirtilirken, şirket doğrulanmış gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağını açıkladı.