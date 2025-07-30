Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, imza attığı başarıların yanı sıra aşk hayatıyla da gündeme gelen bir isim.

Kızlarının annesi, oyuncu Canan Hoşgör ile iki kez evlenip, 2012'de ikinci boşanmasını yaşayan Alkan, 2014'te şarkıcı Selen Görgüzel ile üçüncü kez dünyaevine girmiş ancak bu evliliği de 2022'de bitmişti.

Bir yıldır ise Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Dicle Çelik ile aşk yaşayan ünlü yönetmenin, sevgilisine Paris'te romantik bir evlenme teklif yaptığı ve "Evet" yanıtını aldığı öğrenildi.