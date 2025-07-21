Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ı en son 'Kızıl Goncalar' dizisinde ekranlarda izlemiştik. Hamdi Alkan, imza attığı başarıların yanı sıra aşk hayatıyla da gündeme gelen bir isim.

Kızlarının annesi, oyuncu Canan Hoşgör ile iki kez evlenip, 2012'de ikinci boşanmasını yaşayaşan Hamdi Alkan, 2014'te şarkıcı Selen Görgüzel ile üçüncü kez dünyaevine girmiş ancak bu evliliği de 2022'de bitmişti.

Bir süre aşktan uzak kalan Hamdi Alkan gönlünü bu kez Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Dicle Çelik'e kaptırdı.

Alkan'ın bu aşkı resmiyete dökmek istediği konuşuluyor.