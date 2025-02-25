Oyuncu Hamdi Alkan ile şarkıcı Selen Görgüzel 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması'nı gerekçe göstererek ayrılma kararı almıştı.

2022'de boşanan çiftin aralarında boşanma anlaşması (birbirleri hakkında konuşmayacaklar) olduğu, anlaşmayı bozan tarafın diğerine 1 milyon TL ödeme yapacağı iddia edilmişti.

Selen Görgüzel önceki gün konuk olduğu bir programda bu konuya dair ilk kez açıklama yaptı.

"BENİ PARA SUSTURMUYOR"

Görgüzel, "Beni değil 1 milyon, bilmem kaç milyon da susturamaz. Beni para susturmuyor ki. Konuşmam gereken bir şey olursa konuşurum ama ahlaki değerlerim gereği konuşmuyorum. Bitmiş, gitmiş şeylerin arkasından kimseyi övmek ya da eleştirmek için açıklama yapmam. Belli ki bir şeyler var ki bitti" ifadelerini kullandı.

Selen Görgüzel programda ayrıca erkek kardeşi tarafından şiddete maruz kaldığını ve bu durumu da adalete taşıdığını açıkladı.