Cem YILDIRIM

Türkiye 7 yıl önce Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçti. Bu sistem ile “Şahlanacaktık” ama tersi oldu. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Hamdolsun şahlanacağız’ dedi ama bir arpa boyu yol alamadık. 2018 yılında dolar kuru 4.8 lirayken 2025’te 7.5 kat artış yaşandı, 36.5 lira oldu. 2018’de gram altın fiyatı 220 lira iken 2025 yılı Mart ayında 3 bin 420 lira oldu. Emekli ve asgari ücretliye verilen maaş da harçlığa dönüştü” ifadelerini kullandı. “2018’de enflasyon yüzde 20 idi. 2025 Mart ayında da TÜİK’e göre son bir yıllık enflasyon yüzde 39.05 oldu” diyen Başevirgen şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilen 7 yıllık süreçte bir arpa boyu yol alamadık. Aksine, ekonomik kriz, açlık, yoksulluk, döviz kuru, işsizlik, enflasyon ve vatandaşın borcu şahlandı.”