Talasemi majör hastalığıyla mücadele eden 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz’ın biyolojik babasını arama sürecinde beklenen yanıt geldi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında açıklanan DNA testi sonucuna göre, Nihal Beyit’in işaret ettiği ve “Sakallı Hamid” olarak bilinen kişinin biyolojik babalık ihtimali yüzde 99,9 olarak bildirildi.

İLİK NAKLİ İÇİN BABASINI ARIYORDU

Akdeniz anemisi olarak da bilinen talasemi majörün ağır türüyle mücadele eden Hamid, yaşamını sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu ilik nakli nedeniyle biyolojik babasını bulmaya çalışıyordu. Kendisi büyüten Mehmet Sağbaş’ın biyolojik babası olmadığını öğrenen genç, annesi Nihal Beyit’ten gerçek babasının kimliğini açıklamasını istemişti.

“SAKALLI HAMİD” DNA TESTİNİ KABUL ETMİŞTİ

Nihal Beyit, ifadesinde İzmir dışında yaşayan, kız kardeşinin komşusu olan ve çevresinde “Sakallı Hamid” diye tanınan bir kişiyi işaret etmişti. Evli ve üç kız çocuğu babası olan kişi, programa katılarak Beyit’le geçmişte kısa süreli bir ilişki yaşadıklarını, ancak hamilelikten haberdar olmadığını anlatmıştı.

Babalığı doğrulanırsa Hamid’e kemik iliği verebileceğini belirten kişi, DNA testi yapılmasını kabul etmişti.

DNA SONUCU YÜZDE 99,9 OLARAK AÇIKLANDI

Programda açıklanan test sonucuna göre, “Sakallı Hamid” olarak bilinen kişinin biyolojik babalık ihtimalinin yüzde 99,9 olduğu bildirildi. Programa telefonla bağlanan biyolojik baba ise ekrana çıkmak istemedi.

HAMİD’İN ANNESİ TUTUKLANMIŞTI

Hamid’in babasını aradığı süreçte yaşananlar, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlatmasına neden olmuştu. Yayınların ihbar kabul edilmesinin ardından Nihal Beyit ile Hamid’in dayısı Mehmet Yorulmaz gözaltına alınmıştı.

Mahkeme, Beyit’i “çocuğun soy bağını değiştirme” suçlamasıyla tutuklamıştı. Mehmet Yorulmaz ise adli kontrol şartıyla ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmıştı.