Aslan'ın adliyedeki işlemleri tamamlandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen zanlının adliye çıkışında yaşananlar ise büyük tepki çekti.

Cinayet zanlısı Aslan, adliye binasından çıkarılıp cezaevi aracına bindirildiği esnada çevredeki bazı şahıslar tarafından alkışlarla uğurlandı. Hamile eşini ve bir kişiyi daha hayattan koparan zanlının, kendisine yönelik bu alkışlara gülümseyerek karşılık verdiği o anlar kameralara yansıdı.

NE OLMUŞTU?

Aydın'da 1,5 aylık hamile eşi Nurgül Aslan'ı ve Ercan Zengin'i silahla vurarak öldüren Erkan Aslan, Kuşadası'nda saklandığı arazide yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalandı. Mahkemeye sevk edilen zanlı ve 3 yakınının daha cezaevine gönderilmesiyle soruşturmadaki tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.