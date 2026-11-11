Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Hakan Aysal, "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Karara yapılan itirazların ardından dosya Yargıtay'a taşındı.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, dava dosyasının temyiz incelemesi aşamasında sanık Hakan Aysal'ın tahliyesine karar verdi.

EŞİNİ KASTEN ÖLDÜRMEDİĞİNİ SAVUNDU

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun tahliye kararı vermesinin ardından sanığın avukatı Mehmet Buğra Çiçek, müvekkilinin eşini kasten öldürmediğini savundu. Çiçek, Fethiye'deki mahkeme başkanının, Yargıtay 1. Ceza Dairesindeki iki üyenin ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının da itirazlarında bu yöndeki değerlendirmelere yer verdiğini belirtti.

‘6 YILLIK HAKSIZ TUTUKLULUĞU SONA ERDİ’

Avukat Çiçek, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun kararına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yargıtay Ceza Genel Kurulu da bugün itibarıyla verdiği kararda müvekkilimin tahliyesine karar vermiştir. Ceza Genel Kurulu'nun verdiği bu tahliye kararının sebebi müvekkilim hakkında verilen haksız ağırlaştırılmış müebbet cezasının bozulduğuna açık bir karinedir. Müvekkilimin yaklaşık 4 yılı tek başına bir hücrede olmak üzere geçirdiği 6 yıllık haksız tutukluluğu bugün itibarıyla sona ermiştir. Türk yargısına geç de olsa verilen bu hakkaniyetli ve doğru karar için şahsım ve müvekkilim adına teşekkür ediyorum."

KELEBEKLER VADİSİ'NDEKİ OLAYDA NE YAŞANMIŞTI?

Olay, 19 Haziran 2018'de Fethiye'deki Kelebekler Vadisi'nde meydana gelmişti. Fotoğraf çektirmek için kayalık bölgeye çıkan 7 aylık hamile Semra Aysal, yüksekten düşerek karnındaki bebeğiyle birlikte hayatını kaybetmişti.

Ölümün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturmada, Hakan Aysal'ın olaydan kısa süre önce eşine 400 bin lira değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı belirlenmişti. Eşini kayalıklardan iterek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Hakan Aysal, 21 Kasım 2020'de tutuklanmıştı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanık hakkında "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. Mahkeme heyeti oy çokluğuyla bu yönde hüküm kurarken mahkeme başkanı sanığın beraat etmesi gerektiği yönünde karşı oy kullanmıştı.